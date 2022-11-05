為了肯定服務者對社會的貢獻，耶穌基督後期聖徒教會和財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會跨宗教合作，於5日下午在慈濟高雄靜思堂舉行第5屆「溫暖人間獎」，頒發了9項有關社會貢獻的獎項，呈現了愛心與正能量不因宗教而影響的理念。

「溫暖人間獎」自2016年起由耶穌基督後期聖徒教會舉辦，已邁入第5屆，此獎項是為了彰顯並肯定在社會上致力於維護家庭價值、教育、人道關懷、宗教與信仰、以及展現道德勇氣等方面的服務者，藉以傳揚社會善良而正向的力量，修女湯靜蓮、麵包師傅吳寶春等人都曾獲得此獎項。

此次共有9位得獎人，獎項包括信仰力量獎、春風化雨獎、人道服務獎、吾愛吾家獎、勇者無懼獎、宗教自由獎等。信仰力量獎得獎人為財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會副執行長何日生 ；春風化雨獎得獎者為東縣麟洛國中籃球隊教練陳江炫昌、國立高雄師範大學校長吳連賞；國際獅子會台灣總會榮譽議長邱良進獲得人道服務獎；吾愛吾家獎則由普力關懷協會理事長張慧芳獲得。

勇者無懼獎則有3個人獲獎，包括臺台灣橋頭地方檢察署觀護人吳銀倫、南風劇團／衛武營藝術村-Wer團長陳姿仰、強制汽車責任險費率審議會委員柯蔡玉瓊；而宗教自由獎由天主教高雄教區主教代表神父杜勇雄獲得。

柯蔡玉瓊委員，人稱柯媽媽，是推動強制汽車強制險的正義推手，1989年柯媽媽的大兒子被聯結車追撞身亡，柯媽媽四處奔走掛白布條請願，成功推動強制汽車責任險，至今已實施逾24年，幫助了許多車禍受害的家庭。

杜勇雄為原住民鄉設計了12座教堂，分布在三地門、霧台、馬家、泰武等地中，而佳平法蒂瑪教堂更榮登世界百大特殊教堂之列，為屏東縣之至寶；杜神父以獨特的「杜勇雄工法」進行，讓許多毫無資源看似不可能蓋成的教堂得以落成。

耶穌基督後期聖徒教會南高雄支聯會黃献宗會長表示，溫暖人間自推動以來已讓社會中許多善行更廣為人知，此屆更特別能與慈濟慈善事業基金會共同以宗教合作、交流方式，一起推動這次盛會。每一位獲獎人都在自己的專業領域上無私地發揮極大貢獻，而這些貢獻、成就，對社會來說都是無比珍貴的寶藏，相信透過這些溫暖、真實故事，將在我們的心中種下充滿良善的種子。