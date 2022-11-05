世界大賽面臨再輸一場就打包回家的局面，費城人G6將推出惠勒（Zack Wheeler）先發登板挽救球隊，不過他在世界大賽中令人搖頭的表現，讓費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）很難將希望寄託在惠勒身上，因此預計會在G7先發的蘇亞雷斯（Ranger Suarez），可能將隨時扮演好各種角色。

湯姆森在世界大賽G5前表示，會看看接下來2戰蘇亞雷斯是否會後援出賽，才能決定G7的先發投手人選。但G5以1分之差飲恨敗北後，費城人必須得在客場連續贏下2場比賽，才能獲得自2008年以來首座世界大賽冠軍。

被寄予厚望的惠勒曾在G2登板，雖然吃下5局但也丟了5分，最終讓球隊在系列賽遭到追平，在背水一戰的壓力下，惠勒的不穩定也讓湯姆森考慮將前次登板只投67球的諾拉（Aaron Nola）納入G7先發人選，「如果G6需要蘇亞雷斯，那我們不得不在G7採用車輪戰，不過真的走到這種局面，諾拉還是會擔任最終戰先發投手。」

陷入淘汰邊緣的費城人，若不提前亮出底牌賽季恐將結束，蘇亞雷斯在本次季後賽出賽5場球隊通通贏球，他對「救火隊」的角色並不陌生，蘇亞雷斯在國聯冠軍賽G3面對教士，投出5局失2分的好表現，2天後的G5更是在9局一、二壘有人1出局時接替登板，順利抓下最後2個出局數，成功將費城人送進世界大賽。