領導者通常個性強勢，而且做事有魄力，不過有時手段過於強硬，恐怕難以讓眾人信服。近日《搜狐網》分享3個能成大事的星座，但他們個性卻很隨和，主要透過謀略去說服他人，在群體裡屬於非常重要的角色。

1.水瓶座

水瓶座從不給人強勢的感覺，遇到事情時也不愛計較，擁有極大的包容力，所以常被誤以為軟弱，與水瓶座相處久了會發現，他們其實沒有像表面上這麼隨意，只是不喜歡計較雞毛蒜皮的小事，可是一旦遇到他們在乎的事情，水瓶座就會全力去執行，而且透過謀略達到目的，甚至足以讓所有人心服口服，可說是手段非常高明。

2.處女座

處女座善於偽裝自己，他們個性有些強勢，但又不希望強迫他人，認為會造成彼此關係不佳，未來合作上就不容易，而且處女座大多都很有內涵，總是會用更深層的角度去思考問題，但凡他們做出了決定，就一定經過深思熟慮，不論做事還是待人，都會透過謀略達到自己想要的效果，做事成果總讓人挑不出毛病，獲得眾人信服。

3.射手座

射手座非常熱愛和平，同時具備很大的格局，在生活中與人發生小摩擦，他們基本上都會選擇不計較，以和為貴，因此給人軟弱的假象，不過射手座屬於「表面一套，背後一套」的類型，而且他們非常精明，意志力也很頑強，會為了達到目標卯足全力，同時又擁有高深莫測的腦袋，總是用謀略去確立自己在人群中的價值。