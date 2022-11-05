台北市長選舉辯論會今（5）日舉行，國民黨候選人蔣萬安就對民進黨候選人陳時中提出「防疫7問」，卻遭陳時中回嗆，「這些問題不是都問過了嗎？」還說同樣的問題問了三次，就有點多餘了。無黨籍台北市長候選人黃珊珊辯論結束後受訪表示，陳時中態度非常傲慢，更引述蔡英文過往言論「若政府第三次聽不見可以拍桌再問」，直酸陳時中的態度沒辦法當父母官。

陳時中在辯論會結論時重申，自己沒有阻擋疫苗，在國際上採購疫苗，有很多壓力、很多規範，我是全世界最想把採購疫苗過程公諸於世的人。更稱兩位對手都是律師，對這些法律的情形，應該比我還更了解，感到遺憾的是，他們為了勝選，這一切都不顧了。

黃珊珊會後被問及陳時中說法，黃珊珊表示，自己根本沒有問陳時中防疫的事，陳應該是稿子寫上去忘記拿下來，讀稿讀得太順了。另疫苗的事情2300萬人都在問，為什麼要封存30年，保密協定有需要到30年嗎？後來要選舉了，一場密會就可以公開價格，讓高端去違反保密協定，這整件事情就是為了選舉做操作。

黃珊珊另批，陳時中的態度讓人覺得非常傲慢，蔡英文總統曾經說過，問題可以問一次、問兩次，第三次講不清楚可以拍桌再問，但是陳時中卻說問第三次就太多了，顯然他的態度沒辦法當父母官，如果民眾問自己的問題，問一百次都會回答。