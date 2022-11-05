周治平今辦簽名會與歌迷相聚。（尚時代文創娛樂提供）

周治平今辦簽名會與歌迷相聚。（尚時代文創娛樂提供）

周治平上月生日當天發行巡迴演唱會記錄光碟，今（5日）下午在信義區辦簽名會與歌迷共聚，特地開金嗓送上〈一路瘋狂〉回饋給一路支持的粉絲朋友，並為大家簽名合照。活動現場，楊蒨時現身支持，透露她國中時候的偶像是哈林，而他唱的第一首歌曲〈傷心歌手〉正是周治平的作品，升上高中後她迷上梁朝偉，又記起原來梁朝偉的歌〈你是如此難以忘記〉也是周治平寫的。

楊蒨時今帶著朝聖心情，除了帶鮮花送周老師獻上祝福，還自告奮勇演唱另一個全新編曲版本的〈你是如此難以忘記〉，藉此機會許願希望有機會請周老師為她量身打造寫首歌。

許多住在國外的朋友、甚至有遠嫁美國的歌迷疫情期間無法回台灣而錯過周治平此次巡演，近期疫情漸趨緩剛好回台，不少歌迷搶在發行第一天購買他這次推出的巡演限量光碟，

，並透過朋友請周治平為她簽名，帶著溫暖美好回憶搭機返美。周治平承諾歌迷多辦幾場演出，把這次沒唱到的其他經典歌曲，下次唱給大家聽。