樂天桃猿繼2019年後再闖「台灣大賽」，這次28人名單中帶進年輕的林子崴、馬傑森等人，得知被放進名單時林子崴既期待又興奮，也帶著些緊張感，他特別問有過多次大賽經驗的王溢正，但「姊姊」說要自己體驗，「這幾天我一直看他之前季後賽影片，厲害的像鬼一樣。」

總教練曾豪駒昨天在最後備戰時受訪提到，林子崴、馬傑森都是是球隊未來的主力，林子崴在例行賽尾聲轉中繼時有好的表現，有投出不同於先發時的氣勢，因此把他帶入。

林子崴表示，前陣子太想證明自己是可以待在一軍的，結果一直跟別人比較反而讓自己壓力太大，也沒把該做的事做好，「後來改變心態，從平常練習到準備上場的心態滿重要的。」

球季尾聲繳出好表現，也讓林子崴心中燃起或許有機會被帶進台灣大賽的想法，「我可以先發、長中繼都可以，應該對球隊會有幫助。」

對於生涯首次總冠軍戰，林子崴十分期待，但也難掩緊張心情，「但不會把年輕當作藉口，我能在這個年紀幸運被帶進去就要更珍惜。」他也問了有過多次總冠軍戰經驗的王溢正，「他跟我說：『差很多喔！不是你能想像的，跟例行賽完全不一樣，要自己體驗。』」

這段時間林子崴也去看了王溢正在2015年總冠軍戰先發完封的影片，直誇他厲害的像鬼一樣，被問是女鬼嗎？她俏皮的比畫說：「對啊！女鬼、女鬼。」