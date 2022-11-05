市民是自由的！黃珊珊狠批藍綠惡鬥用「奧步」 高喊：擺脫藍綠靠你這票

九合一大選倒數不到一個月，而台北市長候選人電視辯論會於今（5）日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。黃珊珊今日也在臉書上表示「接下來的台北市長，必須具備『即戰力』」，同時更向民眾喊話「八年前，推倒藍綠高牆，讓我們重新相信，認真的人終被看見，努力就有機會成功！八年後，台北不能再走藍綠惡的回頭路！這一次，請大家勇敢做出選擇，讓我們有著同樣的視野，做著同一個夢的偉大市民，齊步共贏」。

黃珊珊在臉書上表示，台北這八年來的進步，有目共睹，也都在議員及里長的競選文宣或廣告看板上呈現，「​我很高興終於有機會能和兩位主要候選人，參加唯一的電視辯論會」，黃珊珊坦言「大家都知道，我有21年市議員的經驗、還有將近三年的副市長歷練，深知一般的市民生活所需，熟悉各種市政問題」，黃珊珊也強調，兩位候選人都提出了很多政見，因為她在台北市已經服務了24年，非常清楚城市治理的邏輯，她知道在公廁全面換裝免治馬桶，對於市民而言是多麼不切實際；她也知道，實務上不可能做到預約公車，或者深蹲換車票。她更知道，無上限的大撒幣政策，將嚴重破壞財政紀律，債留子孫。

黃珊珊指出「其實，城市治理並不難，只要不貪污、不浪費，八年不但零舉債，還可以還債570億，並做好城市該有的建設」，同時黃珊珊也回憶起10月30日，她舉辦了第一場大型活動，當天下著滂沱大雨，將近上萬人，在雨中整整淋了兩個多鐘頭，這讓黃珊珊直言，「他們的心中，一定在期待一個更好的台北市。他們心中的美好台北，一定不是藍綠兩黨可以給他們的，否則，他們怎麼會期待一個沒有背景、沒有資源、沒有包袱的黃珊珊？因為，他們知道，黃珊珊懂他們的期待，我們將一起承擔，並一起實踐對台北這座城市的美好想望與未來夢想」。

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黃珊珊說，台北市是國際級的宜居城市，與日韓、甚至歐美一線城市齊名，有最方便、最乾淨的捷運，有最高的台北101，與繁榮的經濟活動。但與此同時，我們也承擔著高房價、高物價，還有最激烈的商業競爭。黃珊珊強調，「我們需要立即面對的問題，包括：極端氣候、能源短缺，人口老化、居住正義等等問題，解決這些問題刻不容緩，所以接下來的台北市長，必須具備『即戰力』，什麼是即戰力？就是能夠立刻上手、解決問題。因為，台北市沒有時間再去磨合，更沒有辦法等待實習市長的成長」。

黃珊珊提及，下一任台北市長，必須是未來的【規畫者】，所以她提出首都進化雙軸線，用TOD、EOD，提高容積獎勵，加速推動都市更新，申辦2038亞運，帶動城市發展，邁向2050年淨零碳排。黃珊珊說，「改變台北市的市容市貌，讓城市再生，刻不容緩、疫情過後，振興台北市的經濟，刻不容緩、讓年輕人願意結婚、安心生養，刻不容緩」，黃珊珊坦言，過去三年，全台灣歷經一場「生存之戰」，直到現在，這場戰役都還沒結束。死亡案例超過1萬3千人。這些人，都是你我的同胞，原本不該輕易喪失生命，但是，疫情嚴重，人民最恐慌的時刻，要口罩沒口罩，要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩。人民只能不斷地等待、不斷地排隊，黃珊珊也相信「大多數的台灣人民永遠都不會原諒，在疫情最嚴峻、最需要疫苗的時刻，還以意識形態阻擋疫苗進口的人」。

黃珊珊指出，「但是我們至少可以選擇一個『以人為本』、具有同理心、決斷力與執行力，能夠帶領市民度過危機的市長」，黃珊珊也呼籲「現在，大家必須做出選擇，是繼續往前走，還是走回藍綠惡鬥的舊時代，因為藍綠對立，一直纏繞在意識形態的操作，搞棄保，讓台灣停滯不前。選賢與能，什麼時候變成因為不得已，只好選平庸、保政黨？」

最後黃珊珊也說，「我是黃珊珊，沒有顯赫的家世背景，沒有強大的政黨奧援，出身軍警家庭，憑藉自己的努力考上律師，長期為弱勢發聲，擔任六屆台北市議員，3年副市長，一直在台北，從未離開過！站在防疫最前線，不曾後悔過！」黃珊珊也向民眾喊話，「八年前，推倒藍綠高牆，讓我們重新相信，認真的人終被看見，努力就有機會成功！八年後，台北不能再走藍綠惡的回頭路！我的當選，就是向藍綠證明，只有黨意不顧民意，終將被民意淘汰。這一次，請大家勇敢做出選擇，讓我們有著同樣的視野，做著同一個夢的偉大市民，齊步共贏」。