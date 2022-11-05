台東好米收冬祭，今天在太麻里熱鬧登場。（台東縣政府提供）

台東縣政府辦理「2022台東好米收冬祭」今在太麻里鄉「福農宮」熱鬧登場。縣府祕書長盧協昌表示，今年首次將活動場次移至南迴線，另外還有11／12關山場、11／19台東場，歡迎全國民眾到台東歡喜作客，共下來寮，體驗客家文化。

今日祭典儀式於上午9時點展開，縣府祕書長盧協昌、客家委員會副主任委員范佐銘、委員劉源利、彭歲玲、台東縣議員翁麗吟、縣府民政處長鍾青柏、太麻里鄉長王重仁及各台東客家社團理事長與近200位鄉親共襄盛舉。

盧協昌表示，好米收冬祭為每年客家的大型活動，舉辦至今邁入13年，往年都在縱谷辦理傳統收冬祭典，今年選在南迴公路唯一的客家庄「舊香蘭」舉行，「舊香蘭」是台灣極少數的海岸客家聚落，日治時期陸續有客家人移入、定居，客家人占了一半以上，且以務農為主，對於土地伯公和神農大帝特別虔敬，在此辦理祭典儀式，具傳揚客家先民墾拓的硬頸精神與意義。

縣府民政處表示，「傳統收冬祭慶典」是農民們重要的民俗活動，透過祈福祭典，敬天謝神外也慰勞一整年的汗水，更以客家祭典精神為台灣祈福，不論是地震、疫情，希望透過傳統祭典儀式祈福天佑眾生，祈求來年豐收平安。

今天儀式由客家薪傳師以全程客語方式吟誦疏文，採用傳統「三獻古禮」方式，客家委員會副主任委員范佐銘擔任正獻官，帶領鄉民向眾神表示感謝，祈福五穀豐登、保佑國泰民安。祭典儀式結束後在宮廟前舉行「擲筊祈福」，周邊也有「客家生活節-福氣闖關」活動，讓大家獲得福袋及米食，收穫滿滿。