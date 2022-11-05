侯友宜授旗給林鼎超，盼望他旗開得勝。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今天馬不停蹄趕場輔選行程，繼上午在中和與前高雄市長韓國瑜同台替國民黨議員候選人邱烽堯站台，下午2人有一前一後輪番上陣，為三重、蘆洲區的議員候選人、前高雄市青年局長林鼎超造勢，侯友宜說，林鼎超抽到11號，代表將用2隻腳展現行動力。

侯友宜表示，這次選舉對一個新的年輕人來說是非常辛苦的，因為疫情的關係，大家口罩都戴著，也讓活動力減低，加上這次選舉時間很短，要在這麼短的時間內讓大家認識一個新人，以及他提出的想法跟抱負，真的是非常辛苦的。

不過侯友宜也說，林鼎超站出來的時間，是年輕人最辛苦的時候，但他敢承擔、勇於負責、有想法，而且願意為三重、蘆洲深耕，所以一定能夠人如其名，讓「三重鼎好、蘆洲超讚！」

侯友宜強調，林鼎超這幾年也見證了三蘆地區的發展，在三重有正在興建的第二行政辦公室，未來有銀新未來城以及斥資30億的科技圖書館；在蘆洲有蘆南蘆北開發區，還有大河灣計畫，讓基隆河跟淡水河口有觀光休閒產業，這些都不是自己一個人能夠做到的，一定要交棒給年輕人好好永續做下去，所以非常寄望林鼎超。

另外，侯友宜也說，自己常被笑「市長當里長做」，但他說可以把市長做好，卻沒把握能把里長做好，因為里長很辛苦，甚至被罵的機會比自己當市長還多，但是只要里長、議員跟市長一起拼，新北市就會大進步，不過林鼎超的民調還處於落後，所以呼籲市民一定要記得替他「拉票、催票、投票」，才能讓林頂超順利當選。