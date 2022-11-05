新北市瑞芳水湳洞附近5日下午發生釣客落海，所幸經消防人員救起。（翻攝照片／張志康新北報導）

海巡搜救人員5日下午發現日前失聯的釣客遺體，並經家屬指認無誤。（翻攝照片／張志康新北報導）

海巡搜救人員5日下午發現日前失聯的釣客遺體，並經家屬指認無誤。（翻攝照片／張志康新北報導）

新北市瑞芳區台2線濱海公路79.2公里處，也就是在水湳洞附近路段，5日下午發生有釣客落海事件，所幸在新北消防六大隊的協助下，將落海的釣客救起。在此同時，海巡署下午1時左右，也在龍洞灣三支海面，找到日前失蹤的釣客遺體。

新北市消防局5日下午獲報，指在台2線79.2公里處，有釣客落海。新北消防六大隊迅速派出瑞芳分隊消防人員到場，發現該名釣客漂浮在海面上，距離岸邊約有100至200公尺，由於海象不佳，消防人員準備下水救援。

不過釣客隨著海浪的拍打，也逐漸靠近岸邊，到下午4時5分左右，釣客被海浪帶到岸旁的礁石區。說時遲那時快，現場救援的消防人員看準時機，連忙將落海的釣客拉上岸，釣客意識清楚，平安脫險。

不過，比較遺憾的是，海巡署的搜救人員5日下午1時左右，在龍洞三支海面發現一名男子的遺體漂在海面上。經出動直升機，將遺體於1時19分載運到龍洞四季灣遊艇港岸邊，並通知家屬到場指認，確認該遺體是日前失聯釣客中的吳姓男子。新北市警局瑞芳分局也派鑑識員警到場採證。並全力搜尋另一名失聯的釣客。