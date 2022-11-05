眾人將5年前釀造的檸檬酵素開封，瞬間香味撲鼻而來。（林和生攝）

連結高屏12個鄉區的「六堆秋收祭」活動，5日正式揭開序幕。（林和生攝）

客委會客發中心5日在六堆客家文化園區舉辦「2022六堆秋收祭」，同時宣告活動從11月5日至11月20日、跨3個周休假日熱鬧登場。活動前特別進行「檸檬酵素開封」，這甕酵素是在2017年秋收祭開幕式時所釀造，至今剛好滿5年，分享給參與開幕式民眾。

客發中心主任何金樑表示，六堆秋收祭以生態博物館的概念，連結六堆十二鄉區，透過檸檬酵素、藍染等體驗項目，將客家文化的連結、記憶保存及精神傳承，傳遞給民眾認識。

主辦單位表示，2022六堆秋收祭開幕活動後，自11月5日至11月13日假日推出「勇闖桃花源」親子活動，帶大家體驗「田邊採菜」、「疊磚窯」、「疊盤花」、「竹筏運糧」、「水球攻炮城」樂趣；11月13日有精彩的客家大戲演出；因應攀岩已納入奧運比賽項目，11月5日、19日推出「攀越大武山-攀岩培訓營」，期盼為明年六堆運動會培養更多種子選手。

秋收祭期間也規畫「漫遊客庄輕旅行」，帶民眾深入六堆客庄，還有「秋涼野餐趣」、「秋收露營趣」活動；露營活動更結合「伯公故事屋」、「六堆GIS探索趣」及「六堆鳥類大解密」，提供民眾多樣參與選擇；11月19日秋收祭壓軸，將推出「食福宴」，展現六堆客家與多元族群的特色菜餚。