斗南長青食堂中央廚房動工，動工前縣長張麗善帶領眾人上香祈福。（雲林縣府提供）

照顧長者前輩，從用餐開始！雲林縣政府補助斗南鎮公所945萬元設置斗南長青食堂中央廚房，打造斗南鎮長青食堂「大灶腳」，就地提供將近1000位長者的餐食服務，減輕出外子女對父母的擔憂。

縣長張麗善表示，縣府在蔡東富議員提議之下，由斗南鎮做為長青食堂中央廚房的示範鄉鎮，設於靖興幼兒園原址，包含消防設備、修繕工程590萬餘元，廚房設施設備355萬餘元，共945萬餘元。

張麗善說，未來可結合鎮內無活動中心或量能有限的長青食堂使用中央廚房的送餐，就能服務更多長輩。

她表示，雲林是高齡化縣市，許多鄉親長輩從雙老逐漸變為孤老，長青食堂一定要持續推廣，長青食堂不僅是共餐場所，更是推展社會福利的重要場域，除了確保食安健康及營養均衡，還可辦理健康促進、預防延緩失能等課程。

雲林縣目前有9所學校辦理中央廚房，7所新建、2所擴建中央廚房，提供偏鄉小學與鄰近社區共餐服務。雲林縣首座公辦長青食堂中央廚房是斗六市公所率先辦理，預計明年1月正式啟用。

張麗善感謝斗南公所加入布建行列，期盼透過鄉鎮市中央廚房及地區核心學校中央廚房的建置，讓更多長輩享用長青食堂的膳食，盼未來在全縣392村里全面推廣老人照顧據點。

斗南鎮長沈暉勛指出，斗南鎮總人口達4萬3293人，年滿65歲以上長者達8506人，長者人口占總人口比例19.7％，即將邁入超高齡社會。

斗南長青食堂中央廚房開工後將在3個月內完工，使斗南鎮內19個目前還沒有長青食堂的里民長輩有一頓營養又熱騰騰的午餐，日子可以過得更愉快。

社會處指出，雲林縣內已有160處長青食堂、163處社區照顧關懷據點，首創全國開辦「失能老人親屬照顧津貼」，希望透過縝密的社會福利網絡，守護雲林長者身心靈，打造雲林縣為銀髮樂齡城市。