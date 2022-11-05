台北市長候選人電視辯論會媒體提問階段，首先關心居住正義及社宅興建議題，民進黨台北市長候選人陳時中指出，擔任市長將積極興建社會住宅，並擴充包租代管戶數，並與中央合作、協調，達成台北市社宅5.7萬戶的目標。她更反問黃珊珊，擔任副市長任內決標121戶社宅，如何達成目標？批評蔣萬安則畫了許多大餅，擔任7年立委從未針對社宅提出質詢，相當不好。

《TVBS》指出，台北居大不易，台北市房價高租金貴，是許多市民心中的痛，市民要不吃不喝16年才買起1棟房子，台北房價比之高是全世界數一數二。然而，社宅興建進度非常緩慢，柯文哲誠實地說，因為各種困難、溝通，8年5萬戶社宅確定跳票，詢問候選人當選之後，如何落實居住正義、解決高房價的問題？另外，候選人是否延續社會住宅政策，願不願意承諾，如果在第1任的4年之內，若未達成當初設定社宅KPI，或者是數量跳票之後，承諾不再競選連任？

面對上述問題，陳時中首先酸蔣萬安、黃珊珊針對居住正義、社宅議題僅是畫大餅，未明確提出答案，並強調自己重視居住正義。舉例而言，他的居住政策目標明確，任內4年除了會直接興建社宅，也積極擴充包租代管戶數，讓台北市的社會住宅總量達到6％，總共5.7萬戶，超越國際標準。

他進一步指出，前台北市長郝龍斌任內興建5000多戶社宅，柯文哲任內也完工5000戶左右社宅，目前則尚有8000多戶社宅正在興建當中。若當選市長，會與中央協調釋出公有地及現有場地，並討論如何提高公務效率、讓公有地運用效率變高，以達成目標。

陳時中認為，年輕人在台北市居住大不易，除了要調降10％社會住宅租金，中央津租補貼也得增加1500元，儘管這會影響財務，也知道北市府重視財務紀律，但居住正義比財政更要緊，讓外出的年輕人有棲身之地，住得起也要住得好，是他的希望。

陳時中最後反問黃珊珊，她擔任副市長任內僅決標121戶，「差點要說成121萬戶」，要如何達成黃珊珊自己設定的目標？並提到蔣萬安針對社會住宅畫了不少大餅，可是很納悶，蔣萬安所稱「台北逐夢，矽谷經驗」，到底蔣萬安的矽谷經驗是什麼，矽谷有建社會住宅？抑或那邊有新創公司做得很成功？未來有機會要向蔣萬安討教。而蔣萬安擔任7年立委，從未對社會住宅說過任何一句話，一次質詢都沒有，相當不好。