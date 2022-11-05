中職總冠軍賽台灣大賽開打，今年由桃園樂天桃猿與台中中信兄弟爭冠，國民黨桃園市候選人張善政今（5）日就在臉書上和台中市長盧秀燕打賭，若是「樂天桃猿奪下今年職棒總冠軍，將金盃留在桃園市，盧市長就要來當善政的分身，幫忙跑行程一整天」，這樣的打賭曝光後，也引發許多網友討論。

台灣大賽傍晚將在樂天桃園棒球場開打，全年度戰績第一名、上半季冠軍樂天桃猿隊，坐鎮主場迎戰下半季冠軍中信兄弟隊。樂天桃猿公布台灣大賽前2戰預售情形，2場主場賽事都吸引破萬民眾入場，除創造桃園球場跨季連續19場觀眾人數破萬紀錄，也代表樂天桃猿隊在桃園市民心中的地位。

張善政今日也在臉書上PO出一篇「桃園猴厲害 金盃留下來」的文章表示，「善政要向台中市長盧秀燕下戰帖，如果樂天桃猿奪下今年職棒總冠軍，將金盃留在桃園市，盧市長就要來當善政的分身，幫忙跑行程一整天！」張善政更強調，「我對桃猿信心滿滿，冠軍將是囊中之物。秀燕市長，您願意接受挑戰嗎？」

此篇文章一發出，台中市長盧秀燕也在該篇文章的留言區表示「善哥，不緊張。中信兄弟會連霸」，兩人有趣的互動也讓許多網友紛紛表示「盧市長來站台，桃園大勝！」、「好棒的想法和互動，善哥加油，桃園加油」、「這樣有話題！」、「看到這樣的賭注。這次就讓桃猿贏一次吧！招待媽媽市長桃園一日遊」、「下次換友宜阿北嗎」。