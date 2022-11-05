龍崎掩埋場開發案爭議逾 10 年，台南市政府 2021年 7 月公告指定為台南市定自然地景，地方更爭取將牛埔、龍船2里畫入西拉雅國家風景區，獲中央審核通過。民進黨立委王定宇強調行政院已廢止掩埋場計畫，但「最強里長」、前牛埔里長陳永和質疑掩埋場預定地未納風景區，全案仍有「死灰復燃」的可能。

陳永和說，不要以為有2里納入西拉雅風景區，掩埋場就會自動消失，尤其國家風景區只將牛埔「部分列入」，歐欣公司在通過環評許可的設置執照一直未被撤銷。

他也說，市長黃偉哲上任即撤銷歐欣水保計畫及施工許可證，但歐欣提出行政訴訟，在水保計畫這部分，市府敗訴，目前市府仍在上訴中，但也業者難保不會重啟掩埋場。

台南市政府下午也發出聲明表示，「市府重申停止龍崎掩埋場開發案，避免自然地景不當開發破壞」。水利局指出，黃偉哲上任後的第一份公文即批示撤銷水保計畫及其施工許可，停止龍崎月世界的開發，展現捍衛鄉土、保護自然的決心。

此外，農業局也公告指定包含龍崎牛埔惡地自然保留區與地質公園的市定自然地景，成為台灣首座同時具有自然保留區與地質公園的自然地景。

水利局說，龍崎掩埋場開發案的水土保持計畫及其施工許可證，依「水土保持計畫審核監督辦法」規定，已於2019年3月10日失其效力。另外，開發範圍內部分土地已於2021年7月30日正式公告指定「龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園」為台南市定自然地景，且歐欣公司與退輔會土地租約已於去年底到期。

水利局也提到，因開發範圍已變更，歐欣公司已無法依原核定水土保持計畫進場施工，市府將持續捍衛自然地景，避免遭不當開發破壞。