新北市政府消防局第六大隊轄內包括汐止、北海岸及東北角等區，幅員遼闊且救災勤務與日俱增，形式也跟著時代進步而多元，故除原有的瑞芳及金山中隊外，今年5月中旬正式成立汐止中隊。鑑此，汐止區「王母救世宮」今上午10點於王母救世宮捐贈1輛四輪驅動災情勘查車，供汐止中隊執行救災勤務上使用，為新北消防再添利器。

新北市消防局說，位於汐止區保長里的王母救世宮，秉持王母娘娘懿旨「犧牲、奉獻、付出」的精神，長年耕耘汐止區的社會安全網絡，捐贈救濟金及愛心物資給社福團體，於疫情期間也捐贈防疫基金20萬元及防疫物資等，年年榮獲新北市績優宗教團體表揚，善舉深獲肯定；今年5月時也舉辦五朝清醮活動，希望安撫各道生靈及安定人心，期盼透過傳統文化，增進信眾交流，祈求國泰民安、護國佑民，讓疫情趕快結束，無私付出的精神令人感佩。

消防局表示，王母救世宮創建至今已有33年以上歷史，供奉王母娘娘、瑤池金母為主神，普渡濟世，神威顯赫，不勝枚舉，香火鼎盛遠近馳名，各信眾善男信女熱烈響應捐輸，每年配合政令辦理冬令救濟，獎助學金，默默耕耘，廣受地方支持。

消防局指出，王母救世宮2016年就曾捐贈1輛災情勘查車給予長青分隊及一批救災器材配予汐止區各分隊使用，另於今年1月初，為防範未然，宮主黃英敏捐贈一輛災情勘查車供消防單位使用，以方便讓救災英雄們到達需要民眾救助的地方。消防局長黃德清表示，王母救世宮秉持著「熱心公益、回饋社會、造福鄉梓」之精神，期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，使新北市市民能獲得更多的保障。