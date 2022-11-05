樂天桃猿相隔2年再闖「台灣大賽」，季後賽初體驗的曾仁和保持平常心面對，這次被定位先發的他隨時做好準備，就等教練團指示。有趣的是，他在2017年總冠軍戰時期曾受中信兄弟之邀擔任開球嘉賓，沒想到現在卻是要對決「黃衫軍」，讓他直呼有趣。

曾仁和旅美時期並未有過季後賽經驗，但他認為大聯盟比賽張力很大，觀眾人數也很多，回想當時被叫上大聯盟時，曾仁和十分緊張，一度忘了平常比賽前自己如何做準備，「現在有了經驗，就照平常例行賽，該做什麼就去做。」

有趣的是，他已在總冠軍戰投過1球，但曾仁和對當時開球記憶已有些模糊，「那時候自己沒有特別支持哪支球隊，只是很支持恰哥（彭政閔），後來還有跟辜老闆（辜仲諒）見面，現在卻成為對手，感覺滿有趣的。」

曾仁和在台灣大賽被賦予先發任務，但他認為短期比賽就隨機應變，或許在關鍵時刻自己也要在比賽後段上場，他表示，自己有看兄弟與味全龍的季後挑戰賽，要特別注意不要被兄弟的打者帶走節奏，另外還要注意兄弟突襲戰術。