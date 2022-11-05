傳出中國疾控中心流行病前首席科學家曾光昨在美國花旗集團舉辦的內部研討會上說，動態清零政策「很快有實質性變化」。另外，一些地方政府做法亦顯出鬆動，例如不再追蹤無症狀感染者，並強調要杜絕緊急電話打不通、無綠碼難看病等現象。國務院聯防聯控機制今下午召開記者會，就防疫政策是否可望調整，回答了記者問題。

中央廣播電視總台央視記者提問：「近期，一些地方調整了防控措施，比如有的鐵路段已經不再查驗旅客的核酸證明，還有的省只要綠碼就可以全省通行，還有些地方明確了核酸檢測即將自費，這些是否意味著我們國家的防控政策近期要有所調整？」

國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔回應：「自新冠疫情發生以來，我們始終秉持人民至上、生命至上的理念，全面落實外防輸入、內防反彈總策略和動態清零總方針，按照及時發現、快速處置、精準管控、有效救治的工作要求，根據病毒變異特點和疫情防控形勢，不斷動態優化調整防控策略措施，有效維護了人民群眾生命安全和身體健康，高效統籌疫情防控和社會經濟發展取得重大積極成果。實踐證明，我們關於疫情防控策略和一系列戰略舉措是完全正確的，也是最經濟的、效果最好的。」

胡翔續稱：「當前，國際疫情迎來新的冬季疫情流行季，國內局部地區疫情反彈趨勢明顯，疊加流感等其他呼吸道疾病傳播風險，疫情形勢更加嚴峻複雜。我們堅持動態清零總方針不動搖，在總結各地疫情防控實踐和政策實施效果的基礎上，組織專家根據病毒潛伏期、傳播力、致病力的變化，不斷優化完善疫情防控措施，提高科學精準防控水平，進一步統籌好疫情防控和經濟社會發展。」