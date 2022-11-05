國家科學及技術委員會日前召開科學園區審議會，通過中科3件投資案，其中包括鉅峯生醫公司、點睛科技及凱智綠能科技公司，3家公司投資金額總計為3.498億元；截至今年10月，總計中科已引進17家投資案，投資總金額達195.332億元。

中科管理局指出，將進駐中科二林園區的鉅峯生醫公司投資金額為0.3億，其主要研發製造血液過濾器、各類抗沾汙醫療器材及精密骨科醫材等高階醫療器材，產品可用於輸血與再生治療、體外診斷、醫療用塑料領域，其產品與製造技術具國際競爭力

點晴科技公司則將進駐中科台中園區，投資金額1980萬元，中科管理局表示，該公司致力於開發失智症「非藥物」治療方法，具IoT技術及大數據演算分析能力，透過數位科技管理患者生活型態、認知功能復健及預防活動等，並藉由硬體設備優化等方式達到非藥物療效臨床驗證，具市場潛力與競爭優勢。

凱智綠能科技則進駐中科二林園區，投資金額3億元，該公司致力於電動載具及綠能補給管理系統建置及模組整合，透過國產國造方式，建立智能電動二輪車完整產業鏈，帶動廣泛的車輛與設備市場需求。