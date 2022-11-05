台北市長辯論會今天下午登場，國民黨台北市長蔣萬安在結論環節時表示，要用矽谷經驗治理台北，並強調自己有改革決心，決心絕對不是掛在嘴巴上說，而是要用實際的行動展現，為了監督政府疫苗採購的預算，並且揪出說謊的人，在謊言瀰漫到最高峰的時候，他公布疫苗採購保密協議的例外規定，就是要讓謊言無所遁形。

蔣萬安指出，每一個人在這個社會上都有很多的身分，他過去的工作是矽谷律師，現在的職務是立法委員，在家裡他是三寶爸，現在是台北市長候選人，他一步一腳印，爭取市民的認同，身分或許會隨著人生的歷程而改變，但個性卻始終如一，因為不管是工作、生活，從以前到現在，他總是把握每分每秒，他「要」做到最好，他「會」做到最好。

蔣萬安提出「四項發展、五大中心」，「要用我的國際觀，讓台北重新與世界接軌；要用我對家的愛與責任，擴大到讓所有市民能夠安居樂業；要用我在矽谷的經驗，成為台北市未來科技大城的基礎，我要讓我的年輕，成為台北的年輕；用我的創新，讓台北更新」，新的市長，會有新的風格，會讓台北變的不一樣。

蔣萬安表示，自己是最適合擔任台北市長的人選，因為他有改革的決心，決心絕對不是掛在嘴巴上說，而是要用實際的行動展現。為了監督政府疫苗採購的預算，並且揪出說謊的人，在謊言瀰漫到最高峰的時候，他公布了疫苗採購保密協議的例外規定，就是要讓謊言無所遁形。

蔣萬安指出，他在立法院也因為公布例外規定，遭到民進黨立委的集體圍剿，「但我不曾退縮、我無所畏懼，因為捍衛人民知的權利，是我的職責所在」；即使民進黨發動國家機器追殺他，都擋不住他要為人民追討真相的決心。

蔣萬安提到，自己溫暖又有魄力，擔任立委如此，未來擔任市長也一樣，只要是為了市民的權益，絕對力拚到底，對抗即便是現在中央執政的政府，只要能為市民爭取更多。

蔣萬安強調，他擔任立法委員這7年多來，在台北市立法委員的經驗，未來也能替台北加分，會讓台北在我的帶領之下走進世界，他的目標是讓所有台北市民，未來無論走到世界的哪個城市，無論是到了倫敦、紐約、東京、首爾，當我被問到「來自哪個城市？」都會大聲而驕傲地回答，「Im from Taipei ，我來自台北」。

蔣萬安重申，他要用在矽谷的經驗，作為治理台北的基礎，我要把矽谷的多元與包容、活力與創新，帶進台北，打造台北成為機會之都、希望之都、世界之都。

蔣萬安表示，「我是那個全力以赴的蔣萬安，是那個撐起台北的蔣萬安，我是能夠把正向的力量，把善良與正直，帶進這座城市的蔣萬安。」請大家給予他支持，一起創造、一起共享台北的美好與光榮。