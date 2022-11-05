高雄市原民會表示，高雄豐潮辦理以來，讓各族群部落的青年會大家唱自己的歌、跳自己的舞，用他們方式呈現自己的文化，並相互交流。(高雄市原民會提供／林雅惠傳真)

高雄市政府原住民事務委員會今、明兩天舉辦「2022高雄市原住民族傳統體技能及親子樂齡運動會暨聯合豐年節」，邀請市民與族人一同至鳳山運動園區同歡。

此次與以往最大不同，除將活動拉長為2天，活動呈現出南島族群展演、千人圍舞、各式文化市集等體驗，還舉辦「TAKAO HERO市原運」，透過傳統競賽選拔，角逐出最「原味」的強健勇士，另外豐潮大市集亮點，就是首次開辦的「烤全豬爭霸賽」， 除了豐富的線下活動，線上更舉辦各種抽獎活動，要讓2天的豐年節嗨到最高點。

高雄市原民會表示，高雄市擁有全台灣原住民16族群，為了展現高雄市山海元素的原住民族文化，並凝聚高市各區、各部落族人文化認同，因而將原住民族聯合豐年祭定調為「高雄豐潮 原住民族聯合豐年節」，象徵高雄擁有山與海的族群，多元豐富的文化。

豐年節第1天以文化展演為主，族群樂舞、原創熱舞競賽、迎賓樂舞連番熱鬧登場，帶出晚上歡騰的「哈嗨豐潮之夜」，邀請到木柵部落、原勢力青年會、東布青、馬可啦嗨青年會及拉阿魯哇達吉亞勒青年會等10個原住民青年團體來展演，唱出部落的傳統歌謠，從歌聲與舞蹈傳達部落的精神。

此外，只要參與「族語丟丟樂、親子接力踩竹蹺、族語乒乓叫、搗小米、撒網、標語大聲說」等文化體驗闖關，就有機會得到市集現金券，另外還有拍照打卡送限定豐潮杯套及野餐墊活動，要讓民眾有玩又有拿。

第2天趣味、精彩的運動會，比賽項目有頂上功夫、撒網、兔跳麻袋等適合所有人參與的親子樂齡趣味競賽，另外還有傳統負重、摔角、拔河、鋸木等傳統體技能競賽，首度直接選出明年參與全國原住民族運動會的高雄代表。

活動更精采的是首次開辦的「烤全豬爭霸賽」，為推廣高雄市在地原住民烤全豬特色料理，將烤豬與特有食材，創造出具在地經典原住民美食料理，並賦予食材嶄新風貌，今年共有8組團隊角逐烤豬王，要邀請民眾試吃並選出第一屆「BABU KING 」烤豬王。

高雄市原民會表示，高雄豐潮辦理以來，原民會一直很重視年輕人舞台，所以堅持青年之夜的延續，讓各族群部落的青年會大家唱自己的歌、跳自己的舞，用他們方式呈現自己的文化，並相互交流。

高雄市長陳其邁表示，高雄擁有原住民族的16族群人口，文化多元且美麗，今年透過TAKAO南島文化節系列活動，先辦理完了布農、排灣及阿美族的都會區祭典活動，3個原鄉也各別辦理了傳統祭典，而今天是壓軸的聯合豐年節，讓16族都是主題，這是高雄市最美的亮點。

陳其邁說，他是茂林的祖邁、那瑪夏的邁、桃源的必勇，生活在高雄，就是一家人，希望全力支持高雄原民市民朋友與原民文化發展。