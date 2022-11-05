前高雄市長韓國瑜近日不斷替國民黨議員候選人站台造勢，今天下午來到三重，替自己的子弟兵、前高雄青年局長林鼎超輔選，他說林鼎超現在就像還在跑道上的戰鬥機一樣，是很脆弱的，但是只要讓他升空，絕對戰鬥力十足，不會辜負三蘆鄉親的期待。

韓國瑜回憶當年面試高雄青年局長的過程，他說當時好幾位年輕人來應徵，但是當他一看到林鼎超，就讓他聯想到年初一，因為臉上肉肉的、眼睛大大的，永遠笑咪咪的看著你，非常有福氣，就像當年張榮發成立長榮航空在徵選第一批空服員時，也都是挑選滿臉福相、笑咪咪的人，充滿喜氣。

不過除了外型之外，韓國瑜更讚許林鼎超在高雄青年局時的表現，他引用呂洞賓點石成金的故事告訴林鼎超，青年局就要像呂洞賓的手指一樣，在年輕人最困難的時候，能夠給他們一條路，而林鼎超也以他的年輕，用同理心看待年輕人，秉持著熱情苦幹實幹，幫助高雄市下一代的年輕人做出非常多好的規畫。

韓國瑜用戰鬥機比喻，他說戰鬥機在升空後戰鬥力十足，但在跑道上的時候卻很脆弱，高雄許多的年輕人就像在跑道上的戰鬥機一樣，林鼎超幫助他們升空，而林鼎超這次面對選舉，也像是還沒升空的戰鬥機，但只要能夠讓他起飛，絕對不會辜負大家的期待。