中市推動家庭教育 上千名親子動滋同樂

現場周邊也安排表演、闖關、摸彩等活動。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市教育局家庭教育中心5日舉辦2022閃「躍」幸福‧愛的動力親子動滋趴活動，吸引許多阿公阿嬤、爸爸媽媽帶小朋友同歡。教育局長楊振昇向市民報告市長恢復老人健保、增加公托公幼、提高生育補助等政策；此外，現場周邊也安排表演、闖關、摸彩等活動，增進親子情感交流，玩得開心、收獲滿滿。

楊振昇指出，市長盧秀燕是六都唯一女性市長，她上任前，台中市在教育科學文化支出占總歲出比率曾是六都最低，經過盧市長的努力，現在已躍為六都第一。

此外，家庭教育也相當重視，家庭最重要的是「陪伴」，盼藉活動鼓勵家長陪伴孩子，增進親子交流、提升陪伴品質，拉近家庭成員距離，共創美好回憶，感謝長億高中、太平教育發展協會協助，讓活動圓滿成功。

今日許多家庭帶著孩子，共計上千人來到現場，市府23個單位及機構也擺出攤位，有趣好玩，現場也有「攀樹體驗」、「走繩體驗」等冒險活動，還有各種親子玩遊戲、看表演、摸彩的闖關體驗，大家玩得不亦樂乎，同時也具教育意義。

市議員賴義鍠指出，四年來可從各項教育成果，看到盧市長重視教育，教育局今日還特地安排手語人員，從小地方可見用心，教育好下一代、社會國家才會更好，大家一起努力。