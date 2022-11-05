警大校長陳檡文5年前到招待所監視器畫面，遭人提供給前立委爆料，引發軒然大波，姑且不論陳當年是否真的前往情蒐，啟人疑竇的是，究竟是誰將影像保存了5年？並選擇在此時丟出，其目的為何？因此，外界出現了各種揣測，宛如電影「無間道」的劇情。面對隨時可能會遭人「出賣」，警界人士紛紛相互提醒：「酒不要亂喝、飯不要亂吃」。

最近，內湖分局長今年5月赴私廚與綠營政治人物餐敘的照片曝光，陳檡文5年前到招待所的監視器畫面也遭人爆料，加上以前各種餐敘照片外流，官警直言，照片一定是在場的人拍攝的，或是業者擁有監視器畫面，這些影像只有參與者可能會有，所以外洩來源的範圍不大。

前立委說，是在一個月前接獲檢舉，而且他知道警方正在辦林秉文。而陳檡文當年去的豪宅招待所，正是地下匯兌集團郭姓主嫌的，且郭姓主嫌「恰好」在一個月前落跑出境，這次並未落網，所以有人懷疑嫌犯是否以此威脅警方，或是魚死網破的報復作法。此外，市議員也爆料私廚的訂位者也姓郭。

但啟人疑竇的是，嫌犯若想用影像威脅警方不要向上偵辦的話，挑警大校長的效果真的不大，陳檡文想要指揮、影響刑事局也很難，其他高階警官若知情，應該也不會想幫陳遮掩，因為這樣還可空出一個缺、少一個競爭對手。

所以外界揣測可能是嫌犯想要報復警界，陳檡文剛好成為代罪羔羊。雖然吹哨者身分要保密，但前立委為何知道檢警正在偵辦此案，實在應該徹查，或許就可以釐清爆料者的動機。

警界人士表示，在外吃飯喝酒在所難免，有時的確會出入一些爭議場所，但現在不管有沒有報備，一想到這些平時跟自己稱兄道弟的朋友，說不定哪天就把自己爆料出賣，心裡還是會怕怕，所以飯還是不要亂吃的好。