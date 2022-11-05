好友結婚「禮到人不到」，會讓彼此的友誼出現裂痕嗎？一名網友透露，因為工作忙碌且距離遙遠，他缺席了老朋友的婚禮，雖然有包出6600元的紅包，仍然慘遭封鎖，讓他無奈地說「沒去婚禮真的這麼十惡不赦喔？」文章一出大家的意見兩極，有人砲轟新人沒肚量，也有人說：「牽拖工作最要不得」。

原PO在PTT發文表示，自己和國小認識的朋友仍保有聯絡，平均1、2個月就會聚餐，偶爾也會一起出去玩，上個月他收到友人的喜帖，不過因為工作繁忙，再加上兩人一南一北，因此他先傳訊息恭喜友人，並表示「婚禮很大機率不會出席」，婚禮當天還請人轉交6600元的紅包，豈料事後想再約吃飯時，卻發現自己遭到封鎖。

「明明在婚禮前都好好的啊，沒去婚禮真的這麼十惡不赦喔？」原PO補充，自己才剛去新公司報到，又碰巧遇到超忙碌的時期，要請假實在是難以開口，而幫他轉交紅包的人是一名富二代，原PO認為對方沒有理由私吞紅包。

貼文曝光後，引來許多人撻伐，留言砲轟這名新婚的朋友，「叫他先退款再封鎖啦，X的紅包都到了還封鎖」、「花一個紅包認清一個人還可以啦」、「拿了錢又封鎖，笑死有夠難看」、「有交情就一定要去嗎？又搞情勒那套」。

不過也有人猜測新人的想法，「你不去不就代表她沒那麼價值」、「交情10年以上的朋友結婚不去的話，被封鎖正常」、「沒空的理由很多，牽拖工作最要不得」、「不封鎖你，萬一你結婚發喜帖給他怎麼辦」、「說不定人家婚宴有準備你的位子了，當天現場才被第三者轉達你不會到，雖然不大氣但還可以理解」。