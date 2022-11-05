因疫情停辦1年的「職人進擊、圓夢飛行」5日在台中驛鐵道文化園區熱鬧登場。(勞動力發展署中彰投分署提供)

中部地區最大的職業訓練成果展、因疫情停辦1年的「職人進擊、圓夢飛行」5日在台中驛鐵道文化園區登場，現場展出數十家勞動力發展署中彰投分署自辦訓練、委外訓練及補助訓練的單位職訓成果，除有成果鑑賞品嚐，還有引人入勝的示範教學、豐富有趣的DIY實作體驗及闖關遊戲，熱鬧滾滾。

這場成果展融合市集、電玩闖關、大富翁職涯探索、DIY體驗創作等趣味活動，帶領民眾認識中分署在精密製造、木工、動力機械、金工等職訓成果，並有具在地特色的產業人才培訓據點、產業人才投資方案培訓單位等展出他們在工藝文創、烘培餐飲、美容美甲、芳香經絡等各方面的訓練成績。

中彰投分署長劉秀貞表示，企業對專業技術人員經常求才若渴，為讓民眾了解可經由職訓方式提升個人專才與職場競爭力，今年以「技能ON LINE」電玩遊戲的概念為主題辦展，盼呈現人生不論是在進入前場的前、中期或升職時，都如同電玩遊戲會出現不同任務，只有不斷提升技能、加值專業，才能因應挑戰。

活動中並頒發珠寶設計競賽獎獲獎者，其中奪下第一名的學員李彥穎，巧妙以天然寶石與金屬堆疊出從黑暗到黎明的立體層次，象徵黎明來臨前黑夜的不安與恐慌，呼應「曙」的設計主題。劉秀貞強調，為讓學員與業界接軌，除提供扎實的訓練課程，也會安排專題實作及競賽考驗學員實戰力。