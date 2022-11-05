台北市長候選人電視辯論會於今(5)日舉行，國民黨候選人蔣萬安、民眾黨候選人黃珊珊與民進黨候選人陳時中正面交鋒，在議題上各有攻防。銘傳大學廣電系系主任杜聖聰認為，3人的表現沒有輸贏，各自鞏固基本盤票源，讓既有支持者歸隊，接下來選戰比的將會是誰犯錯比較少，如果出現類似「奧步」等重大危機處理議題，會成為決勝關鍵。

杜聖聰表示，3人都是有備而來，並且在外表儀態與表達上，顯然都是有經過專人設計打理的。

杜聖聰分析蔣萬安，身著西裝，展現英挺外表，並呈現翩翩世家公子的形象。口條上也表現不錯，氣勢如虹，破除外界認為他對市政不熟悉的觀感，「對藍營的人來說喜出望外，看到簡直要尖叫」，讓人感受到是可以託付的政治人物。

至於陳時中，杜聖聰提到，看的出來有染髮，外表年輕許多，且在表達時穿插國、台語雙聲帶，一方面強調自己是台灣人的本土特質，也傳達出被藍白夾殺的困境，「英雄也是有委屈的，總算能夠一次性地侃侃而談說出來」，訴求綠營支持者的感動情緒，並催化出捨不得的心情，同樣鞏固基本盤。

杜聖聰指出，黃珊珊則以純白套裝現身，表達作為白色力量的政黨色彩，以「做自己」的風格成功抓住大眾目光。即便在表達過程中些許吃螺絲，說話時也感覺氣稍顯不足，「是可以容忍的瑕疵」，主要在於她對市政細節說明很仔細，包含停電及兩岸相關議題的回應，皆十分具體縝密，且在最後結論時的一段話，成功「拉尾盤」，動之以情的效果很不錯，有助於爭取中間選民的支持。

杜聖聰認為，總結3人在今日辯論會的表現，很明顯都是訴諸基本盤，主打議題也回歸公共政策，沒有誰輸誰贏，各自既有支持者歸位。未來僅剩3個星期的台北市長選戰，相信也會因此陷入膠著，比的將會是誰犯錯比較少，如果出現類似「奧步」等重大危機處理議題，會成為決勝關鍵。至於外界關注棄保的問題，恐怕將會存在於綠白之間。