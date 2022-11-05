中華職棒冠軍戰今天晚上開打，國民黨桃園市長候選人張善政今天穿樂天桃猿球衣，張善政表示，看棒球包含比賽場地、設施都有必要改進。對於早上穿紅色球衣，下午換穿白色球衣。張善政說，這是主客場差別，希望不管主客場，樂天桃猿都可以有很傑出的表現。

對於運動發展，張善政表示，運動發展的政策有很多層面，以棒球為例，第一，比賽場地的設施，包括比賽的設施，包括觀眾觀看的設施都要改進，觀看設施現在有很多新的數位工具，可以更身歷其境。

第二則是學校也要補助，支持他們改善棒球的設施，改善棒球的師資。第三則是應該設法在台灣，尤其在桃園引進更多更多的棒球比賽，讓棒球隊有更多國際比賽的機會。

至於早上穿紅色球衣，下午怎麼換白色？張善政說，這是主客場的差別，當然很希望，不管在主場還客場，球隊都可以有很傑出的表現。不過稍早有綠營批張善政搞不清楚主客場，才會穿錯球衣。

另鄭運鵬陣營昨天公布一段影片，6年前張善政任行政院長被質詢時，說對桃園產業不了解，鄭運鵬陣營質疑6年前不了解，現在怎麼可能了解？張善政說，產業變化的很快，今天會提6年前產業的問題，表示這個人根本不了解產業，也沒有資格來問這個問題。