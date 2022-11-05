台北市長選舉電視辯論會今登場，會中民進黨候選人陳時中稱中廣董事長趙少康是國民黨候選人蔣萬安最大側翼。趙傍晚在臉書發文向陳抗議，表示「我趙少康是自己的主翼，不是任何人的側翼，說我是側翼對我是很大的侮辱」。

趙少康也仿陳時中口吻揶揄，相關質疑前幾天已經在媒體、臉書一再澄清，他不像陳時中總是含糊其詞，若陳要當市長，「問一次還沒辦法了解，問兩次你應該明白，在辯論台上拿我當議題攻擊蔣萬安第三次，其實就有一點多餘了」。

趙少康也更酸陳時中，民進黨的確有很多大大小小的1450側翼，包括10月27日晚上跟陳密會3個鐘頭的衛福部三大官，可能因為這樣，陳也就以為對手也有側翼。

對陳時中指趙少康日前提出「新竹換台北」為蔣萬安助選。趙少康回應，他建議在野合作是1、2月藍白兩黨提名前，當時主張共推最有希望勝選候選人，但後來兩黨已各自提名，就各自努力了；我主張什麼，我堅持什麼，都由我自己負責。

趙少康也說，更何況現在台北市長選舉各種民調顯示，蔣萬安強勢領先，又有什麼「什麼換什麼」的空間？「陳時中想要挑撥在野黨，還是趁早省了這個心吧」。