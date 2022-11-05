民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今天提出牛肉政見，主張新台東縣政府要推動影視產業，成立影視基地，造好台東好萊塢；國民黨台東縣長候選人饒慶鈴則以7個問題回應， 饒慶鈴表示，光說不練，套句導演的話：拍，就對了。

劉櫂豪發表打造台東好萊塢政見，邀請知名導演林正盛與台東大學教授也是紀錄片導演蔡政良，以深度對話的方式，各自說明對台東電影產業發展以及文化深耕的看法。

劉櫂豪強調，台東有優美的自然景觀，豐富的多元文化，以及獨特的人文魅力，可以透過電影的紀錄，扎根台東文化的認同，建立台東人自信心，培育更多人才，推動相關產業。

因此，他主張新台東縣政府要推動影視產業，善用台東得天獨厚的文化與自然環境，成立影視基地，提供獎勵條件、人才培訓資源以優惠條件吸引影視產業在地創作，吸引國內外影視劇組到台東拍片，讓影視創意產業成為台東的旗艦產業之一。

對此，饒慶鈴競選團隊連問，什麼是台東好萊塢？蓋一個片場？1年拍幾部片？如何行銷？如何維持片場營運？人在哪裡？錢在哪裡？用講的很簡單，光說不練。饒慶鈴表示，套句導演的話：拍，就對了。

饒慶鈴認為應該思考台東本身的條件、找到目前適合台東發展的項目作為政策制定的方向。畢竟影視產業是很燒錢的事業，也有一定高度的製作門檻。不僅包含八大藝術、還需要高科技的支持、配合廣宣行銷等各行專業，更需要龐大的資金，加上運氣，才有可能製作出叫好又叫座的作品。

饒慶鈴指出，在台灣，無論中央或地方，無不希望可以制定出好的產業政策，鼓勵有熱情有才華的影視工作者創作。至於台東的影視產業是否要以好萊塢為終極目標，應該多加考慮。台灣從來不是好萊塢，但是台灣也可以創作出好作品。