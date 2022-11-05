有些人總是把情緒寫在臉上，開心或生氣一眼就能看出來，但也有人把情緒藏的很深，甚至連親人、摯友都察覺不了他們的悲傷。命理網站《星座巫師》發文分享，獅子座、水瓶座和雙子座雖然看似堅強、不容易受到傷害，但其實內心十分敏感、愛逞強，總是展現出好的一面，把悲傷與不適都留給自己。

▎獅子座

獅子座給人積極向上的感覺，那是因為他很在乎尊嚴與面子，不願意把內心的敏感和柔軟展現出來，進而造就他永不退縮的個性，遇到困難總是選擇迎面而上，似乎沒有什麼事能阻擋他，但在自信、堅強的背後，其實隱藏著一道道傷口， 獅子座甚至會以強勢來掩蓋自己的內心。

▎水瓶座

水瓶座看似對什麼事情都不在乎，但其實有好勝的一面，不允許自己輸給別人，所以不管在工作上、生活中，他都比一般人更堅強、有毅力，甚至帶動周邊的人，和他一起朝著最終目標直奔而去；然而水瓶座也有脆弱敏感的一面，只不過他們已經習慣獨自舔舐傷口，只把好的一面展示在大家眼前。

▎雙子座

大多數的人認為雙子座放蕩不羈、愛自由，做人圓滑，很難在他的臉上看出真實情緒，因此認為他們不容易受傷；但事實上，雙子座的自尊心非常強，有時一句無心的話，其實早已刺傷他的心，只是他習慣掩飾這種不適與難過，等到夜深人靜的時候，才開始為自己療傷、反思。