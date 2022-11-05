徐榛蔚成立競選總部大會，人潮擠爆，展現超高支持度。（朱立倫辦公室提供）

拚連任的國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚今成立競選總部，黨主席朱立倫打溫馨牌，推薦徐榛蔚像是「媽媽縣長」，照顧花蓮家人，9月花蓮強震，她日走3萬步，看災後重建，安撫災民，反觀「高高在上的蔡女士」，勘災時一句話也不關心，為政治利益，派她的發言人參選花蓮縣長，朱立倫喊話要鄉親支持自己的媽媽縣長！

徐榛蔚競選總部如同4年前一樣，設在國民黨花蓮縣黨部，今天下午於總部旁中正體育館舉行競選總部成立大會，現場擠爆人潮；朱立倫到場授旗強調，花蓮過去在傅崐萁縣長基礎上，縣政成績做得很棒，徐榛蔚接手後做得更好。

朱立倫表示，國民黨在全台提名認真的好縣長，更破紀錄，22個縣市就提名10位女性，東台灣清一色，都是傑出的女性、女力，未來4年，徐榛蔚會把花蓮這個幸福家庭做得更好更棒，成為大家的驕傲。

徐榛蔚的先生、立委傅崐萁提高聲量，痛批現任的執政黨，每次選後沒有當選的、罵完就走了，他和徐榛蔚不論有風有雨，都在花蓮這塊土地上。指台灣被民進黨撕裂，口罩、快篩、打疫苗要滿街排隊，不公不義的暴政，撕裂族群，把台灣帶到戰爭的邊緣，把仇恨種子帶到花蓮，「讓我們贏回台灣、贏回安定幸福繁榮的生活」。

徐榛蔚細數執政成績，也強調，當決定參選縣長，冷靜思考並把想法及擔任縣長夫人、立委時做了一個彙整，「我到底要為花蓮做什麼」，4年來，強化災情防護，消防隊、特搜大隊相繼成立，把13鄉鎮市醫療網做好等，徐榛蔚也拜託鄉親支持，一起為未來4年打拚。