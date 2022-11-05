九合一選舉倒數，新北市議員陳錦錠積極走訪中和各地爭取支持，更由信和里長許泰銘、文元里長吳欣怡、仁和里長林達、平河里里長候選人黃湘雲陪同到勝利市場掃街拜票，同時也傾聽攤商心聲。中廣董事長趙少康日前就大讚陳錦錠從小就有正義感、有「俠女」之稱，反映出中和監督、改革的聲音。陳錦錠強調，「服務」就是她代名詞，讓她繼續在議會為中和發聲，為大家來服務。

陳錦錠由里長們陪同到勝利市場掃街拜票，獲得不少攤商熱情歡迎，還有攤商主動送上鳳梨等吉祥物，預祝高票連任成功。攤商直言，「陳議員就像是我們的朋友！」不只選舉期間來，平時就有在關心攤商們的問題。

陳錦錠除了掃街拜票緊握每一雙手外，也傾聽攤商心聲，儘管疫情已趨於平緩，但兩年來對於經濟的衝擊仍尚未平復，她允諾將持續向市府爭取，協助攤商經濟恢復昔日水準，同時持續改善市場環境，更創多贏的局面，不僅攤商好、民眾消費也更便利。

陳錦錠表示，當選民代以來始終如一，中和民眾的心聲，就是自己的責任、使命，一人當選、全家服務，服務永遠不打烊；看著中和不斷成長改變，是她最大的成就，未來要更加努力讓中和變得更好、更宜居，每一張選票都是支持自己最大的動力，全力以赴。