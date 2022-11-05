后里區公所5日舉辦「111年度后里社區營造暨青年創意提案成果展」。（后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

后里區公所5日舉辦「111年度后里社區營造暨青年創意提案成果展」。（后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

后里區公所5日舉辦「111年度后里社區營造暨青年創意提案成果展」。（后里區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里區公所5日舉辦「111年度后里社區營造暨青年創意提案成果展」，今年主題為「斜槓世代／后里尚青」。后里區長賴同一表示，今年共有3個社區營造點及3組青年創意提案參與，展現后里社區與青年「斜槓」、「多元」與活力氣息。

活動由眉山社區金杯鼓表演打開序幕，接著由社區營造點展現成果，過程中穿插提案青年吳家淇表演的水晶缽療癒唱頌；參與貴賓及民眾均大為讚賞，給予相當大的鼓勵與肯定。

賴同一表示，區公所自2016年建立社造中心起，全力推動社區營造相關工作，尤其重視培力基層社區協會；更自2019年起善用環保回饋金培育在地青年參與地方公共事務，期待全后里的基層社區及有志青年，未來更踴躍參加區公所的社區營造計畫，發覺自己的社區特色，帶動社區老中青共同參與。

在社造點部分，火車頭社區營造促進協會執行《「環」環相扣‧「袋」袋傳承－火車頭環保布袋戲培訓計畫》，善用社區人才，利用環保素材製作布袋戲，並演出一齣擁有火車頭周邊歷史文化的布袋戲劇，傳承社區特色；眉山社區發展協會《戲說眉山～祖孫演很大》，由社區居民組成劇團，以數段簡短、幽默的戲劇，呈現舊時月眉糖廠興盛時期於眉山社區生活點滴；以及台中市麻糬社志願服務關懷協會執行議題平台類計畫－《毛小孩GO AWAY！》，製作「毛孩友善場域資源調查-MAP」以及「毛孩桌遊-對對碰」，除了間接培養參與製作的成員對動物平權議題的重視，也提升與毛小孩一同旅遊的旅行者來到后里旅行的意願。

今年有3位在地青年執行公民審議／青年創意提案，有吳家淇執行《聽，后里的聲音》，透過聲音紀錄方式，將后里最自然、最習以為常聲音記錄下來，以混音方式呈現，帶大家聆聽后里的聲音。

何懿庭執行《Yo Houli Follow Me Go》，設計一款能讓視障者「在桌上遊后里」的桌遊，將后里特色景點標示在地圖及卡牌上，並利用點字引導，使用不同形狀的積木作為玩家代表，讓視障者們能進行一場桌上的后里冒險之旅。

洪泳沅與蔡欣穎兩夫妻執行「回憶，后里的甜蜜」，以虛擬環景的方式呈現舊時的后里，利用虛擬空間營造當時懷舊的氛圍，讓大家能戴上AR眼鏡，親身感受舊時后里的美，一起回憶后里的甜蜜。