「客家婚禮暨客家音樂會」今日在新客家文化園區幸福登場，副市長史哲及客委會主祕廖育珮親自為20對佳偶證婚，新人們在悠揚的八音樂聲、幸福喜慶的氛圍中，浪漫成婚，相許牽手一生。

客家婚禮今年邁入第10年，迄今締結了360多樁良緣，婚禮由熱鬧的客家八音、拖青、帶路雞、扛禮等迎親隊伍引導下揭開序幕，在眾人祝福中，進行上燈、插頭花、食新娘茶等古禮儀式，並由新人及貴賓共同添插永結同心客家香花，祝福新人花開並蒂、百年好合、添丁發財與世代傳承。值得一提的是，今年首次有同性新人報名參與，讓客家婚禮更多元呈現。

廖育珮表示，參加客家婚禮對新人來說，除了能夠瞭解傳統客家婚俗的特殊意義之外，也將會是人生中重要也難忘的經驗，並祝賀新人永浴愛河、幸福美滿。

史哲表示，鼓勵新人增產報國，包含現場新人的親朋好友，可以考慮再生一胎，高雄市政府不僅有貼心的育兒措施，市長日前扮演計程車司機的短片宣佈除了坐月子到宅服務以外，就連懷孕期間孕婦產檢的交通費，市府也會全面補助，大家可以努力生、放心生！

客委會主委楊瑞霞表示，這次新人身穿的款式，除有傳統改良禮服外，還有今年剛出爐的客家禮服設計賞優勝作品，也成為新人禮服，展現客家禮服的時尚與實用。

今年婚禮現場嘉賓雲集，除了擔任證婚人的廖育珮及史哲外，財政局長陳勇勝、市議員何權峰及行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文、三民區長宋貴龍、美濃區長鍾炳光等人也親臨現場為新人獻上祝福。