台北市長候選人電視辯論會於今(5)日舉行，國民黨候選人蔣萬安、民眾黨候選人黃珊珊與民進黨候選人陳時中正面交鋒。文化大學廣告系系主任鈕則勳認為，3人都攻守兼備，但蔣神色自若，微笑、手勢能為論述加分，提出全方位政策，且金句連發，不只達到「形塑市長架式」的效果，同時仍強攻陳時中疫苗採購等政策漏洞，這部分陳的回應不具體，無法形塑負責任的縣市首長形象。

鈕則勳表示，陳時中在攻擊的部分打蔣家及台北市長柯文哲，目的在鞏固基本盤，也強化衛福部長及疫情中心指揮官的政績，想讓民眾覺得他「沒有功勞、也有苦勞」。特別是在結辯論述中，以感性建構內容，明顯想喚起選民「阿中有守護台灣」的印象。

至於黃珊珊以白色套裝現身，鈕則勳說，看的出來是想突顯白色力量的印象，但或許是想扳回一城的壓力太大，所以整場表情嚴肅，較少笑容，有點可惜，但她仍然用市政專業來突顯其是最熟稔市政的人，所以除了表達政策政見外，也會在交叉問答時反打陳、蔣的政策不到位。另外她也左右開弓，砲打蔣、陳，就是要讓自己免於被棄，確實也有達到這個目的。

由於外界總認為蔣萬安不熟悉市政，對他有所疑慮，鈕則勳指出，蔣萬安在今日的表現當中，顯得神色自若，手勢、微笑、臉部表情論述都一定程度的建構了「市長板」，在選情上，應該能夠穩定領先倒吃甘蔗。