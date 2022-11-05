國民黨大安、文山區市議員候選人高揚凱直球對決陳時中，今天在台北市長電視辯論會場外高舉「用選票封存陳時中30年」手舉牌，強烈質疑陳時中不敢面對疫苗採購疑雲而「把採購合約封存30年」的卑劣行徑。

高揚凱繼8月按鈴控告陳時中涉嫌圖利罪、並發行走鐘金句不斷的「幹話王撲克牌」後，今日再率隊到辯論會場，在重重警力隔離下，大聲高呼「下架塔綠班」、「封存陳時中」，展現「戰鬥凱」的戰力，引起路過市民的注目。

高揚凱與團隊人員在辯論會開始前即到達會場，高舉「用選票封存他30年」手舉牌，並分發陳時中幹話王撲克牌給民眾，現場許多民眾主動加入抗議行列，一起高喊「下架塔綠班、封存陳時中」口號。

高揚凱表示，民進黨及陳時中面對外界質疑的慣用伎倆，就是逃避、甩鍋、封存關鍵文件，前有小英總統選擇封存自己的論文三十年，現有陳時中面對疫苗採購合約黑箱，再次選擇封存三十年，直到今天辯論會上陳時中閃躲依舊，始終無法說清楚講明白。

在競選中走理性批判路線展現戰鬥力，是高揚凱作為國民黨新生代戰將的特色，他是第一位高掛「用選票封存陳時中30年」看板及製發「幹話王撲克牌」的市議員候選人，高揚凱以具體行動籲請台北市民，面對這種不知悔改的政客，「用選票封存陳時中30年」，讓「時鐘膠囊」30年後再來圓他的「紅酒市長夢」。

高揚凱在過去半年多來，已提出超過100篇論述分析，每每擊中民進黨亂政及陳時中弊端的痛腳，不但為蔣萬安陣營發揮了強勁的助攻戰力，也獲得藍營基層的矚目。高揚凱呼籲，阻止塔綠班繼續違法濫權亂政的最有效武器，就是選民每一個人手上的選票，11月26日拜託選民站出來，以神聖的選票教訓民進黨，下架塔綠班、封存陳時中。