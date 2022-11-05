台東區農改場5日舉辦「夯食農、原力現」成果展，場長陳信言表示，因為時代變遷，導至原民傳統作物的種原及相關智慧等傳承出現中斷危機，該場輔導5個部落建置保種圃，除了促進原民作物的保存以外，更成為部落食農教育的傳承基地。

為了展現近年來推動食農教育與部落農業成果，台東區農改場辦理「夯食農、原力現」活動，其中「找回原力」更是主題亮點之一。

陳信言表示，台東縣的原住民族群有豐富的特色作物及多元的利用智慧，但是由於人口外移及老化等現象，導致原民作物種原及相關知識的傳承出現中斷危機。

為此，台東場與有意願的部落合作，蒐集重要或有傳承中斷危機的特色作物清單，協助蒐集種原、育苗繁殖並定植於保種圃中，今年度已陸續輔導電光、山領榴、加拿、桃源及達魯瑪克等5個部落建置保種圃，協助部落找回原力。

其中，電光及山領榴具有悠久的野菜採集經驗及製作酒麴的文化，主要協助龍葵、昭和草、小金英及木虌果等10餘種原民野菜，與大葉田香、山素英及山澤蘭等10種酒麴作物保種繁殖。

加拿部落保種繁殖作物包含雙花龍葵及龍葵等5種野菜與大葉田香及山素英等10種酒麴作物。桃源部落則與桃源國小社團課程合作，設有實習田區，輪作油芒及小米等20餘種雜糧與豆類作物。達魯瑪克部落主要為小米、毛薯及木虌果等作物。

陳信言強調，透過設置保種圃、投入技術輔導及進行數位典藏等工作，除了讓部落文健站的耆老能就近採集所需的植物種類外，更成為部落食農教育傳承基地。