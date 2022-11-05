井欣生醫在台中舉辦新品發表會，也宣布邀請女星李千娜（左）擔任明星商品「肌光雙V面膜」的年度代言人。（井欣生醫提供／馮惠宜攝）

蝦毀，94％婦女都有私密處保養的困擾？！從電商崛起的國民面膜品牌「AQUA C.花漾皙」，正式進軍藥妝通路，不但賣面膜還推出私密處保養品，井欣生醫營運長溫証誥指出，根據調查94％女姓有私密處保養問題，包括色素沈澱、鬆弛和分泌物多等問題。

井欣生醫3年前成立「AQUA C.花漾皙」品牌推出一系列護膚保養品，其中採用日本SE384 長纖膜布製成的「肌光雙V面膜」，因特殊纖維結構除乘載25ml的濃縮精華液且緊貼臉頰鼻翼、眼角等的各個凹凸細微部位，在市場熱賣，光去年一年就銷售百萬片，堪稱MIT面膜冠軍王。

在電商平台銷售長紅後，井欣生醫也將跨入實體通路在近兩百家藥妝通路上架，更順勢推出333億全效優生菌PLUS＋、視靈YES·三效游離型葉黃素、熊芯安·六效循環保健等3款保健品，以及鑽石修護煥顏精萃、肌淨嫩白私密慕斯等2款保養品，更邀請女星李千娜擔任明星商品「肌光雙V面膜」的年度代言人。

值得一提的是「AQUA C.花漾皙」以國民面膜崛起，此次也推出肌淨嫩白私密慕斯，不但要顧面子也更顧好粉絲面的裏子，井欣生醫營運長溫証誥指出，94％的婦女都有私密處困擾，包括色素沈澱、不夠緊實等問題，私密處是偏弱酸環境，以沐浴乳或肥皂清潔恐破壞陰道酸鹼值，井欣生醫集結皮膚醫學、生物科技、皮膚專科醫師等專業團隊，研發私密處保養品。

此外，「AQUA C.花漾皙」為回饋社會，也與全國的藥妝門市合作推出「花漾皙慈善捐助唐氏症基金會扶助計畫」即日起到11月30日止購買明星商品「肌光雙v面膜」，每盒將捐至10元給『中華民國唐氏症基金會』公益單位，購買可做愛心更能參加摸彩，有機會把iPhone14、DYSON吹風機、吸塵器帶回家。