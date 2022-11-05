公共藝術「內行藝術祭」光雕甘蔗園，慶祝甘蔗收成，秀出巷仔裡由下而上社區營造的成果。（糖廍文化協會提供／張芷瑜台北傳真）

分享甘蔗收成喜悅，2022艋舺甘蔗祭由台北市糖廍文化協會與萬華區公所共同合辦，5日在萬華糖廍文化園區甘蔗園旁舉辦，現場除了每年最受歡迎的現採現搾甘蔗汁、剖甘蔗比賽，晚上還有「內行藝術祭」，可欣賞光雕甘蔗園，體驗甘蔗特調，邀大家親自走訪這片城市裡的小田園。

今年是艋舺甘蔗祭第23屆，從2000年起大理街社區運動種下第一片甘蔗，並由糖廍文化協會認養甘蔗園，年年採收、新植，當初希望透過舉辦甘蔗祭，傳承甘蔗文化與社區精神，也為古蹟園區增添故事，去年疫情衝擊萬華，甘蔗依然健康，能看出居民的團結與合作。

糖廍文化協會會長陳德君表示，甘蔗祭由獻甘蔗打頭陣，今年首度由小孩代表上台，由附近大理國小、龍山國小、華江國小小朋友在糖廍文化協會第三代小孩帶領下，獻上帶頭帶尾甘蔗，象徵分享甘蔗收成的喜悅，剖甘蔗更是舞台上的高潮，比拚今年誰剖得最均勻最長，大小朋友都能一同體驗農家樂。

活動現場也有現搾甘蔗汁、手工棉花糖攤位，以及台語讀繪本的分享，陳德君也說，每年最受歡迎的就是現採現搾甘蔗汁，一杯簡單的蔗汁，需動員好幾十位居民，從砍甘蔗、軋甘蔗、洗甘蔗到鮮搾汁，除了親子踴躍嘗試洗甘蔗，也有外國朋友來體驗，小朋友不喊累，家長也開心能帶給孩子不一樣的鄉土教育。

艋舺甘蔗祭也不忘與周邊觀光連結，甘蔗祭前舉辦四場走讀糖廍活動，帶領民眾從捷運龍山寺站走進糖廍，也與飯店業者聯名推出住宿方案，並與萬華商圈、大理街、和平西路三段店家合作糖廍故事的呈現，製作直播節目，積極推動社區文化。

此外，公共藝術活動「內行藝術祭」5日也在糖廍C倉社區共享空間開幕，由萬華社區小學發起，布置再生家具和互動雕塑作品，策展人陳德君、朱百鏡從社區實踐觀點出發，表現社區人與人、人與土地的連結，還有光雕甘蔗園、甘蔗特調體驗，有時間不妨來走走。