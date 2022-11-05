女星米可白過去以兒童台「葡萄姐姐」出道，清新甜美形象讓她受到大朋友小朋友喜愛，現在也活躍於各大綜藝節目、電視劇和廣告代言等。米可白最近尺度越來越大，先前分享性感泳衣照曾引起暴動，被發現原來身材那麼有料，今（5日）她曬出新衣實穿影片，露出超兇身材，清涼到只能在家穿。

米可白可愛陽光外型底下，其實有D罩杯超兇身材，而她近期為了拍戲瘦身有成，不久前一張泳裝辣照，大方展現D奶和小蠻腰S曲線，讓眾人覺得她藏太好，「原來葡萄姐姐這麼辣」。

米可白買了一件辣到無法穿出門的衣服。（圖／摘自米可白IG）

沒想到米可白今日又在臉書和IG分享買新衣的試穿影片，畫面中她上半身是一件灰色短版背心，下身搭配牛仔寬褲，細看才發現她胸前深U剪裁，白皙北半球快掉出來一樣，衣襬下方也清楚看見小蠻腰，性感程度破表。

米可白則俏皮地表示，「買了一件很害羞的上衣，只能在家拍拍照…自己開心」，她也透露自己的煩惱，這件新衣服不知道能穿去哪，目前只能在家穿好玩。網友一看都嗨起來鼓勵她穿出門，「獨樂樂不如眾樂樂，穿出去、穿出去、穿出去」、「都藏起來，明明那麼好看、那麼辣」、「越來越性感耶」。