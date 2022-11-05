國民黨新竹市長林耕仁在臉書主張，新竹人就該享有藍天大海、開闊的天地，他提出，以海洋、休閒、運動、文化、美食，打造新竹成「東方雪梨」的樂活之都；讓新竹這個所得最高，卻缺少休閒、運動、娛樂完善規劃的城市，不用再侷限於小綠地公園，稍微長一點的假期，也不用塞在趕早搶晚的車陣中出遊。打造集休閒、運動、娛樂於一身的東方雪梨的FOKs海洋樂活之都！

林耕仁主張：

1. 海域解嚴，發展藍色海洋生活圈，打造美麗的東方雪梨。

1.1 與國際接軌的海上、海岸運動、競賽。

1.2 建立新型態FOKS的海洋之都。

1.3 培養海上運動的奧運選手，帶動海洋運動之風。

2. 繞城車道，連結山、海，打造自然的休閒、運動、樂活城！

2.1解決現有混亂困境、並延伸成繞城車道。

2.2 結合當地資源，使環城自行車道，成為最具特色的綠色科技廊帶

2.3多樣的活動、從個人、親子、約會、活動、運動到比賽兼具的發展。

3. 引進世界級賣場，幫助新竹打造美食的世界品牌

3.1 引進世界級賣場，讓最地方特色的美食，進駐世界級餐飲場域，打造博物館級的美食、消費品展示、營銷場所。

3.2 推動各種活動、節慶等，以休閒、觀光帶動人潮，促進消費。

3.3 建立匠人精神的標竿，豐富美食文化的故事傳說場所，並以現代數位科技廣為流傳、發展新通路，帶動世界級消費品牌的建立。

林耕仁也說明：

1. 海域解嚴，發展藍色海洋生活圈，打造美麗的東方雪梨

新竹具有最適合發展海上運動的環境，最適合打造國際海洋城市，發展藍色海洋生活圈，打造新竹成為「東方雪梨」，並鼓勵水上運動，拼出台灣第一面奧運海洋運動金牌！

1.1 與國際接軌的海上、海岸運動與競賽。

所得最高的城市，除了棒球、籃球，應該還有更多的運動。

做為台灣最適合海上運動的城市，卻還在水域戒嚴，缺少帆船、遊艇、海釣等未被鼓勵的海上活動，對新竹市民來說，等於只生活「一半」，還有一半或更多的藍天大海！

1.2 建立新型態FOKS的海洋之都：

建設以南寮漁港、海山漁港為雙犄角發展的海上休閒與運動，可以結合更多場域，規劃漁港風光，推動魚市場、海鮮漁獲大街，並結合美食、特色餐飲的基礎，打造更具特色，更豐富的：具備美食F（Food）、海上活動O（Ocean）、藍天運動K（Sky）、優質購物S（Shopping centers）的「東方雪梨城」！藍色海洋之都！

另外，結合傳統海洋文化活動，如牽罟、以南寮漁港為中心的海洋觀光走廊，串連頭前溪、河濱公園，以及特色活動，如音樂、演唱會、電影等活動，讓新竹市可以名符其實的成為「東方雪梨」！

1.3 培養海上運動的奧運選手，帶動海洋運動之風。

台灣缺少海上運動比賽的選手，未來應運用天然海域資源，結合體育大學，培訓運動員，應可培育八年內，打進奧運的水上運動，甚至能奪牌的運動員。

2. 環城樂活車道，連結山、海，打造自然的休閒、運動、樂活城！

以新竹特有的豐富海岸自然資源，連接科技廊帶的山地丘陵特色，並結合博物館、宗教、古蹟文化等特色規劃環城車道。知性的文化、科學的親子之旅，或者森林自然的悠閒散步。一條最具特色結合慢跑、自行車騎行挑戰，三鐵運動等的環城車道，打造集休閒、運動、文化的樂活之城。

2.1 解決現有混亂困境、並延伸成環城車道。

環城17公里海岸線，已變成人車爭道的擁塞區段，甚至造成正常交通堵塞的問題。結合人車分道，分流的設計，讓環城走廊成為真正提供安全、健康的廊帶。

2.2 結合當地資源，使環城自行車道，成為最具特色的綠色廊帶

a.自然生態日：以自然生態為主的路線，並舉辦活動來加以推動。

b.文化民俗週：推動包括如傳統民居、廟宇文化等民俗，使成為一條最具特色的傳統文化走廊。

c.聚集新竹特色的美食小吃，並輔導、補助設計成特色休息區、定點服務站等，以連鎖方式，促進就業與產業發展。

d.以各種場館為定點，提供既富教育意義，又具休閒的路線。

2.3 多樣的活動、從個人、親子、約會、活動、運動到比賽兼具的發展。

環城廊帶，不是「自行車道」，而是，從個人、親子、情人約會、活動、運動到比賽兼具的環城廊帶。廊帶設計，有定點知性的文化、科學的親子之旅，也可以有森林自然的悠閒散步，或慢跑、自行車騎行的挑戰，特定設計的情人約會場所，更可以舉辦世界各種比賽的活動，可以當觀眾、更可以當運動員成為比賽的一份子．如鐵人三項，家庭音樂體驗、演唱會等，使環城廊帶成為市民最喜歡的廊帶，更是能吸引世界各地人口來朝聖的廊帶。

3.引進世界級賣場，幫助打造新竹美食的世界品牌

引進世界級賣場，提供世界級高檔享受的逛街、享用美食的場域。

重新設計的環城車道、文化、宗教設施等，帶動從個人、親子、情人約會場所，家庭音樂體驗、演唱會等，同時，帶動特色美食，提升消費，增加消費，發展在地產品．

3.1 讓最地方特色的美食，進駐世界級餐飲場域，打造博物館級的美食、消費品展示、營銷場所。

新竹擁有多采多姿的米粉、貢丸、肉圓、鴨肉、等多樣化美食，引進世界級大賣場，並讓最具新竹特色地方美食、小吃進駐，豐富餐飲場域，讓新竹美食擁有世界級的餐飲享用場域，同時也讓大賣場成為地方特色美食聚落。另外，推動「單打獨鬥的觀光工廠」升級版，加大政府獎勵、補助以及輔導的力度，輔導發展「博物館」層級的美食，並發展成世界級的品牌。

3.2推動各種活動、節慶等，以休閒、觀光帶動人潮，促進消費。

結合自然生態祭、文化民俗週、各種節慶，以及比賽，帶動消費，帶動產業。

3.3 建立匠人精神的標竿，豐富美食文化的故事傳說場所，並以現代數位科技廣為流傳、發展新通路，帶動世界級消費品牌的建立。

讓美食講故事，輔導在地美食、食材、消費品等落地，精緻化品館、製作的匠人精神，並成為美食傳說的述說場域，讓來自世界各地的消費者，能更了解貢丸、米粉、肉圓等匠人們的故事，使成為品牌的發源地。