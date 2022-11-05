由於金門大橋的通車，人潮不斷從大金門湧來，現場熱鬧滾滾(于家麒攝)

親子搓芋圓活動，大小朋友攜手共享天倫之樂，現場歡笑聲不斷(于家麒攝)

不少年輕朋友駕車前往烈嶼，除了體驗金門大橋之美，也一起加入搓芋圓活動同樂(于家麒攝)

烈嶼鄉長洪若珊歡迎大家來當烈嶼的代言人，將烈嶼的美好行銷給每一位親朋好友(于家麒攝)

烈嶼芋頭季親子嘉年華為金門大橋通車後首場大型觀光活動，大批民眾駕車前往參加，現場車流量十分壯觀，估計約有1萬人次到場(于家麒攝)

現場除了親子搓芋圓活動，也有豐富的表演活動以及各項兒童遊戲體驗活動，熱鬧滾滾(于家麒攝)

烈嶼鄉第20屆芋頭季親子嘉年華活動今(5)日在東林複合式運動場熱鬧登場，縣長楊鎮浯、觀光處長丁健剛、縣議員洪成發等各界貴賓蒞臨參與，共同合影後啟動開幕儀式，隨即展開親子搓芋圓活動，大小朋友攜手同樂，歡笑聲不斷，也由於金門大橋的通車，人潮不斷從大金門湧來，現場熱鬧滾滾。

親子嘉年華主題活動是延續10月22日芋頭季開幕後的系列活動，希望透過親子之間的互動陪伴，讓參與活動的家庭親子關係更為甜蜜溫馨。

為結合親子同樂及農特產推廣，規劃的親子搓芋圓活動共吸引近500人參與；另外，現場也有豐富的表演活動以及各項兒童體驗活動，包含YoYo電視台哥哥姊姊唱跳表演、及小朋友最喜歡的小丑氣球表演、大型氣墊城堡、親子闖關樂及美食園遊會等，本次為金門大橋通車後首場大型觀光活動，大批民眾駕車由大金門前往烈嶼參加，現場車流量十分壯觀，估計約有1萬人次到場參加。

烈嶼鄉長洪若珊表示，感謝辛苦的農友辛勤地種植芋頭，小金門才能一年接一年的舉辦芋頭季活動，也感謝縣府、代表會及各單位的支持，讓活動能夠愈辦愈好。「烈嶼芋、甭用哺！」現在已經是眾所皆知的招牌，芋頭更是供不應求；而烈嶼也有很多獨特美景，歡迎大家來當烈嶼的代言人，將烈嶼的美好行銷給每一位親朋好友。

洪若珊也說，大家期待已久的金門大橋終於通車了，鄉公所和鄉親一起抱持著正面的態度，共同迎接烈嶼美好的未來，相關的政策也會與時俱進並進行滾動式調整，同時洪若珊也邀請大家一起登頂麒麟山，共賞金門大橋美景。

縣長楊鎮浯致詞表示，每一次參加芋頭季，心情就跟芋頭一樣輕「鬆」起來，今天的行程雖然緊湊，但因為金門大橋通了，所以能夠很順利的驅車參加烈嶼盛事。隨著大橋開通，烈嶼鄉的各項活動參與人數將越來越多，各項建設發展也會越來越快。

楊鎮浯說，今天是以親子為主題的活動，縣府也推動「一鄉鎮一親子公園」，烈嶼的習山湖共融公園已在施工中，未來將成為親子休閒的最佳場域；而今年的跨年晚會更將是史上頭次移師烈嶼舉辦，未來希望能將烈嶼的文化特色、風光美景保存下來，希望藉由大家的努力，讓烈嶼的美好繼續長久來發揚。

鄉公所指出，至11月底芋頭季期間，還舉辦了拍照打卡送好禮活動，民眾只要到烈嶼景點任選4處和在地商家及金門大橋打卡拍照，就可獲贈紀念品一份；好康不只如此，如果在烈嶼購買限定消費券，滿1000元，再送4選1好禮，滿3000元贈芋頭季紀念酒或酒杯組，詳細資訊請至烈嶼旅遊網查閱。

(網址：https://lieyu.kinmen.gov.tw/travel/)。