北市傑出市民林苑琳，5日再捐贈一輛消防警備車給消防局，由副局長游家懿代表頒贈感謝狀。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市傑出市民林苑琳，5日在消防局第四救災救護大隊，再捐贈一輛消防警備車給打火兄弟，消防局表示，林女每年都會捐贈各式消防救護車輛，至今已有17年之久，捐贈總數超過40多輛。為表達感謝之意，由消防局副局長游家懿代表市長柯文哲頒贈感謝狀。

消防局表示，林女自幼出生於單親家庭，起居內務及生活教育全由祖母來照料、打理，也因從小受到祖母及母親樂善好施的感召，誓願盡己之力完成祖母遺願，自2005年起，林女每年提撥部分薪水，開始長年持續捐贈消防局勤務所需的消防警備車、救災指揮車、災情勘查車及救護車等，協助消防局執行救苦救難的任務，將祖母遺願發光發熱。

消防局表示，本次捐贈的消防警備車，除平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務以外，遇有重大災害時，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，是執行防災救災的重要工具。林女熱心協助消防工作的善行，大大提升北市執行各類災害的救援能力及消防救災安全，實在令人感佩。