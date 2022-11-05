美國對大陸實施有史以來最全面的晶片禁令，衝擊全球半導體產業，計畫聯手日本、荷蘭等國半導體設備巨頭圍堵大陸，但有消息指出，美國商務部長（Gina Raimondo）向業者表示，「美日荷三方達成協議還需要九個月的時間」。而新的出口管制規定，也讓科林研發、科磊和應用材料等美國業者對前景感到悲觀。

美媒報導，美國正致力與荷蘭和日本達成協議，限制半導體設備出口大陸，但根據了解會議情形的知情人士稱，雷蒙多告知美國業者，協議的達成可能需要花費六到九個月的時間。

華府10月7日宣布新一波出口管制措施，擴大美國先進技術晶片和半導體製造設備對陸出口限制。據知情認識表示，雷蒙多周三（2日）對科林研發、科磊等美國設備製造商代表透露協議達成的進度。對此，美國商務部和科林研發、科磊等業者都無回應。

全球半導體設備市場是由美國科林研發、科磊及應材，日本的東京威力科創，以及荷蘭艾司摩爾所主導。但就目前對美國三家公司來說，限制海外競爭對手出口大陸的速度還不夠快。

在出口管制的衝擊下，美國公司預估將損失數十億美元的營收。應材、科林研發和科磊警告新規對營收的衝擊，最主要的風險在於，在出口限制開始實施之前，海外同業將擴大在大陸市占，進而增加額外營收並投入新產品的研發。

美國半導體協會（SIA）副總裁白石（Jimmy Goodrich）表示，這無助於美國政府實現目標，新規正衝擊美國工業，而更重要的是無法達成國安目標，因為那些令美政府忌憚的大陸實體，仍能夠獲得限制的產品。

儘管明年半導體設備市場會出現萎縮，但分析師估計，美國三家公司的營收降幅將超越日本同業。