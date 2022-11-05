台北市長辯論／提新竹換台北怕被棄保？陳時中扯趙少康酸「最大側翼」 蔣萬安、黃珊珊齊反轟這樣說 @中時新聞網 ​

台北市長電視辯論會於今日下午登場，民進黨候選人陳時中在交叉詰問環節提及中廣董事長趙少康是國民黨候選人蔣萬安的「最大側翼」與重要智囊，要求蔣萬安回應「新竹換台北」棄保之說。蔣萬安狠批，「所以嘴巴最常講棄保的，心中才真的是在意棄保的」希望陳時中不要在台北想新竹，應該多關心一下台北。

蔣萬安會後接受媒體聯訪表示，今天非常高興參加辯論會，在過程當中盡量在有限時間跟大家談一談對台北市政擘畫的願景，但是當然時間有限，對於很多政策細節的部分，過去在記者會、很多場合都有說明。

蔣萬安接著酸說，很遺憾他和黃珊珊在辯論會上提出了關於市政公共議題的討論，但是陳時中卻還是提了很多政治及意識形態的問題，他相信市民期待的是希望能夠回歸到公共議題的討論，讓整個選舉回歸這樣的主軸，才符合市民的期待。

對於給自己打幾分？蔣萬安說，這次辯論會，他和團隊都盡力的做最好的準備，也把握僅有的時間作充分的功課，至於評價交給市民評斷，因為市民的評價才是他真正關心、重要的。

而陳時中稱要回歸市政，但在辯論中卻提出棄保議題，蔣萬安酸說，「所以嘴巴最常講棄保的，心中才真的是在意棄保的」，他還是期待回歸到公共議題的討論，如在辯論會上提出的育兒政策、水門的用途，都希望透過這樣的方式，讓市民朋友清楚了解台北市政的推動及擘畫藍圖，這才是市民期待的。

媒體追問陳時中提「新竹換台北」是因為選情緊張嗎？蔣萬安說，希望陳時中不要在台北想新竹，應該多關心一下台北，而且今天是辯論會，就公共議題來討論，而不是選舉策略會。

他說，希望陳時中跟他的幕僚應該了解到，不管在辯論會還有這次的選舉，應該回歸到市民關心的議題，以及了解市民的需求，提出政策牛肉及未來擘畫藍圖跟願景。

媒體問起蔣萬安在辯論時有看稿，蔣萬安競選總幹事林奕華搶下麥克風代答，她表示代表每個陣營都非常認真努力準備這次的辯論，比較重要的是確實把台北市政理念傳達，這才是最重要的，非常清楚透過有限時間把市政擘畫傳達給所有選民。