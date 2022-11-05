汪星人運動公園設置2道安全門，長管型穿越涵管、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地供毛孩無限制奔玩。（雲林縣府提供）

雲林縣府為提供毛小孩們休憩空間，積極尋求20鄉鎮市公所就現有公園或綠地合作規畫建置寵物公園，縣內首座設有安全圍籬區的寵物公園「汪星人運動公園」5日在虎尾鎮三民路旁綠地正式啟用。

縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠及林嘉弘主席等共同為「汪星人運動公園」揭牌，丁學忠表示，虎尾鎮公所積極盤點鎮內空間讓飼主能帶毛小孩來放電，汪星人運動公園設置2道安全門，長管型穿越涵管、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地供毛孩無限制奔玩。

丁學忠說，園區內的落羽松提供遮蔭空間，園區內有友善狗便撿便袋，園外也有清洗池，夜間有定時照明，讓民眾晚上遛狗更便利，也籲請飼主養成遛狗不留便的好習慣，維持環境整潔。

縣長張麗善表示，這幾年為友善動物做很多努力，除了植入晶片、狂犬疫苗施打、節育外，也推動流浪狗結紮，數量已突破以前的2倍達6000隻以上，縣府目前積極尋找適合的空間打造寵物友善公園。

她說，非常感謝虎尾鎮長丁學忠，以及里長、里民們的全力支持，促成友善愛護毛小孩的寵物公園揭牌啟用，這是縣內首座設有安全圍籬區的寵物公園，狗狗可以放心跑跳，飼主也可以放心，縣府會繼續造雲林成為人群、寵物、環境全方位友善的城市。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，公園用地取得及設施建置維護不易，敬請民眾共同維護公共空間，與毛孩同樂期間飼主務必陪伴左右，注意狗群間互動狀況，避免發生爭鬥互咬，家中犬貓應完成寵物登記、絕育、每年定期施打狂犬病疫苗，健全人與動物權利及福利。