不少駕駛喜歡開車上路時有人作伴，靠著聊天也能擊退瞌睡蟲。不過日前有網友在街頭目擊，一輛轎車的副駕駛座上，居然擺了超逼真的「成人娃娃」，讓他嚇了一大跳。照片曝光後掀起熱議，還有人笑說是好用的「高乘載救星」。

網友謝佳森在臉書社團《路上觀察學院》發出一張照片，其中可見，白色轎車的駕駛戴著口罩，而一旁的副駕駛座窗戶打開，座位上居然放著一個和真人大小一樣的「成人娃娃」，頭上還戴著熊耳朵造型的髮箍，讓原PO驚呼：「突然看到有點嚇到」。

照片曝光後引來超過6千名網友按讚，紛紛留言笑說，「她有繫安全帶耶，如果有戴口罩就更像了」、「要載回去用？」、「這位女友從不會吵著要買包」、「聽說這種娃娃很貴，只是不知道有沒有出男生的，我也想要」、「她不會質疑我的開車技術，很棒」。

不過也有人猜測車主擺放成人娃娃的原因，「高乘載充人數的啦」、「這個高乘載時很好用耶」、「放兩個在車上就可以高乘載上高速公路了！旅遊時晚上還能享受齊人之福」、「高乘載救星」。

依據高速公路實施高乘載管制措施，若駕駛人未達高乘載規定，硬闖上交流道，會按道道路交通管理處罰條例第33條第四項或第一項第十三款或十四款，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。

▍本文經網友謝佳森授權使用，轉自FB社團《路上觀察學院》