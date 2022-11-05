哈利王子新書《備胎》堪稱核彈級殺傷力即將於明年上市，傳聞英女王驟逝讓夫妻倆態度大轉變，在定稿前一刻向出版社要求修改內容。不過近期一名自稱梅根好友的男子爆料，哈利根本一字未修，連書名《備胎》（Spare）也是他的主意。

據《每日鏡報》(The Mirror)報導，薩塞克斯公爵夫人梅根的好友、同時也是王室編輯的斯科比（Omid Scobie）爆料，哈利早在今年4月就完成《備胎》（Spare）的手稿，也就是女王伊莉莎白二世駕崩前5個月，該細節其實也書開頭獲得證實；同月，夫妻倆難得回國，赴溫莎城堡探望女王，此後便飛往荷蘭海牙出席「永不屈服運動會」(Invictus Games)開幕式，為場上烏克蘭選手表揚英勇精神。

斯科比表示，「在女王去世後，根本沒有所謂最後一刻重寫或編輯的說法，當然，書名『備胎』是哈利王子的想法，不應該感到意外，用貶抑的詞稱呼頭銜，反映了人生都已過了一半才終於有了新名字。」

儘管這本書被認為極具冒險性和爆炸威力，包含面對母親黛妃去世的心情、陷入自我掙扎、家族內鬥，以及愛上一個不被接受的人。不過斯科比認為，哈力不會狠心毀掉自己的家人，反而是以更同情的角度聚焦在王室這個幾乎不可能地存在的事實；此外，內容其實大多會談及軍中生活，以及赴阿富汗前線服役的心境，還有為甚麼始終致力於追求「服務」的目標。

另據《每日郵報》(Daily Mail Online)4日報導，王室作家湯姆（Tom Bower）則稱查爾斯國王已對次子哈利發出警告，若書有任何攻擊王室成員，尤其最擔心貶低妻子卡蜜拉，那將會有難以預期的後果，而且會以一種前所未有的方式被排擠。

英國在位最長的君主伊莉莎白二世於今年9月8日與世長辭，享耆壽96歲；企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）宣布，《備胎》（Spare）將於明年(2022)1月10日發行。