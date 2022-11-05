世界大賽G5以2比3落敗後，費城人想獲得夢寐以求的冠軍金盃，接下來必須要在客場連續取得2勝，面對捲入作弊醜聞、盼望完成救贖的太空人，費城人要逆轉的難度很高，不過也並非枯木生花，陣中國聯全壘打王席瓦伯（Kyle Schwarber）就曾實現過，而且是難度更高的1比3大逆轉。

席瓦伯本賽季以4年7900萬美元合約加盟費城人，打出國聯最多的46支全壘打，幫助球隊挺進世界大賽，這也是席瓦伯生涯第2次來到爭冠關鍵時刻，這次同樣碰上輸一場就淘汰回家的局面。2016年還在小熊的席瓦伯，當時隨著球隊打進世界大賽，面對印地安人（現為守護者）克服了系列賽1比3落後的頹勢，連贏3場拿下世界大賽冠軍，終結了小熊長達108年的「山羊魔咒」。

當時席瓦伯只是23歲、剛進入職業生涯第2年的小夥子，不過卻展現純熟的打擊技巧，世界大賽17個打數敲出7支安打，打擊率高達4成12，也是小熊能完成逆轉的大功臣，更加成熟的席瓦伯也以過來人經驗提振隊友士氣，「我們都知道只能一步一步來。不能馬上往冠軍去想，當時在小熊也不會這麼做。」

除了小熊之外，只有紅雀（1926年、1934年）、洋基（1952年、1958年）、老虎（1968年）、海盜（1979年）在客場連續贏下G6及G7，席瓦伯相信費城人能成為下一支完成這艱困任務的球隊，「這是莫大的挑戰，我們必須全力以赴，看看我們能達到什麼高度。」